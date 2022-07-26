FT稱按數據敏感分類 中證監否認中概三級制

中證監：官方消息作準

較早前《金融時報》報道，中國擬把中概股分為三大類，一是所持數據「非敏感」的公司，而另外兩類企業的數據被列為「敏感」及「秘密」級別，將不得不從美國退市。消息稱，當局期望讓部分低風險行業的中企符合美國審計監管要求，可能是中國繼4月提出修訂《加強境內企業境外上市相關保密和檔案管理工作》之後，所作出的第二個重大讓步。

另傳與滴滴同類不可美上市

此外，報道又稱，中國亦正討論能否讓持敏感數據的公司透過重整業務方式，達到美國監管要求，例如包括將數據外包予第三方，容許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）接觸一些數據屬低風險的中國公司的審計紀錄，而這類低風險企業可能包括零售及連鎖餐飲商。

報道又引述一名香港大型投資公司主管稱，若企業被列為與滴滴出行同一類別，預料不可能獲放行。目前已有逾150家中企遭美證交會（SEC）列入退市風險名單，包括百度（9888）、微博（9898）等。