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東港城交投靜 均呎1.45萬

【明報專訊】在加息陰霾、多個一手新盤推售搶奪客源下，令買家觀望態度轉濃，導致整體二手市場交投氣氛平淡。將軍澳大型屋苑東港城近日交投減慢，自6月起成交量持續下跌；綜合市場資訊，東港城7月首20日二手成交量，僅錄約一宗，平均實呎1.45萬元。區內代理估計，屋苑未來平均實呎水平，將維持2%至3%的上落波幅。

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，東港城現時有約75個放盤，以2房戶為主，叫價約780萬元起。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，東港城6座中層E室，屬實用面積約524方呎兩房「則王」、望內園景；原業主叫價838萬元，最終減價78萬元或約9.3%後，以760萬元易手，實呎14504元。買家為外區用家。

上述單位原業主，早於2003年7月以約160萬元購入，持貨達19年，帳面獲利約600萬元，單位期內升值3.75倍。

蔡續稱，受加息等因素影響，業主議價空間比以往更大；而同區新盤日出康城凱柏峰的推出，雖然對東港城的交投影響不大，但仍有部分二手客源被新盤吸走的情况。

南昌一號4房業主料損手8%

此外，部分屋苑錄得蝕讓成交。美聯物業助理區域經理黃永財表示，深水埗南昌一號高層A室，實用面積595方呎，4房1套間隔，原業主叫價1150萬元，減價120萬元或10.4%，以1030萬元售出、實呎17311元；原業主2018年3月以1068.9萬元購入，持貨4年，帳面蝕約38.9萬元或3.6%，若連同使費估計實蝕約90萬元或約8%。

另沙田第一城亦錄蝕讓個案。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城8座低層D室，實用面積327方呎2房間隔，以540萬元售出，實呎16514元；原業主2018年底以550萬元購入，持貨不足4年，帳面蝕10萬元或1.8%，若連同使費料實蝕約37萬元或約7%。

淘大兩房490萬易手 38年升值19倍

另一方面，個別屋苑仍錄大賺成交。香港置業分區董事植光遠表示，九龍灣淘大花園J座高層4室，實用面積約378方呎，2房間隔，以約490萬元成交，低同類市價約15%、實呎12963元，新買家為首置客；不過，原業主早於1984年以約24萬元購入，持貨長達38年，帳面獲利466萬元或約19倍。

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