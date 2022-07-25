經濟

香港地產

山頂古蹟餐廳11.2萬續租 比高峰期跌94%

【明報專訊】受逾兩年新冠疫情拖累，主攻遊客生意的商用物業租金大跌，其中擁有逾百年歷史的太平山山頂道121號「紅磚屋」太平山餐廳，早前推出招租。據產業署資料，物業最新由原租客續租，底租進一步下跌至11.2萬元，較高峰期租金180萬元大跌94%。

上述物業佔地12,949方呎，連同相關建築物或構築物的租用權，於5月截標，物業只可經營餐廳，以及政府以書面批准的其他輔助用途。據產業署最新資料，項目由餐飲業大亨湯聖明旗下的中現國際有限公司續租，最新租金為11.2萬元，或以營業額的20%作為分成租金。

佔地逾1.2萬呎 分成降至兩成

資料顯示，上述物業於1947年起作為餐廳，至今已有逾70年歷史。產業署過去一直以月租形式出租，太平山餐廳租金於2006年一度高見180萬元；其後市况有變，租金接連下跌。到2016年續租時，月租更跌破100萬元，至92萬元，至3年前轉用分成作租金計算，當時底租為23萬元，或營業額的25%作分成。換言之，若以底租計，最新租金較高峰期大跌94%之餘，若以分成比例計，亦比3年前低5個百分點。

盛滙第3度插旗荃灣 2400萬購曹公坊地舖

另一方面，市場依然不乏資深投資者繼續進軍民生區舖位。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金最新以約2400萬元，買入荃灣曹公坊12號德仁樓地舖，建築面積約1500方呎、折合呎價約1.6萬元，為基金在荃灣區第3度插旗。

上述舖位目前租客為麵包店，月租約5萬元，意味新業主享租金回報率約2.5厘，租約至2023年1月31日完結，其後租金或有上調空間。舖位原業主，於2012年4月以1720萬元買入，持貨10年，現帳面獲利680萬元或近四成。

一太：通關前舖市料續疲弱

另第一太平戴維斯發表2022年第二季香港零售租賃市場報告，指出隨着以本地消費者為重心的零售商，把握租金下跌及優質地段供應增加的機會，第二季市場租務活動有所增加，期內錄得不少矚目租務成交。惟第一太平戴維斯香港商舖部資深董事陳澤鳴認為，市場雖然預計內地人稍後將重返香港消費，或帶動商舖租金再次出現升浪，但在此之前，疲弱市况可能持續。

相關字詞﹕舖位減租 租金回落 山頂道121號 舖位成交 第一太平戴維斯 李根興 盛滙商舖基金

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