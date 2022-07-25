九龍新界3新盤 涉近2100伙快登場

雖然近日新冠疫情有回升之勢、加上市場仍受加息陰霾影響，但發展商開盤意欲未見急劇減退。繼奉行「月月有樓賣」的新地於上周公布屯門NOVO LAND第1A期開價後，3個市區及新界全新盤亦將展開宣傳活動。

啟德跑道區新盤 今展開推廣

市區方面，估計短期將登場的焦點盤為會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作的啟德跑道區承豐道23號項目，第1、2期各涉648和571伙，合共1219伙，預計2023年8月落成，樓花期約13個月，已於6月獲批預售樓花同意書，今日展開推廣。

上述承豐道23號項目，位處中海外（0688）去年開售的維港1號旁，以香港兒童醫院及東九龍內海景為主，料屬跑道區第二個登場新盤，項目樓書及示範單位據悉正在趕製中。

馬適路1期603伙 料快獲批預售

至於新界較大規模的全新樓盤，為恒地（0012）旗下預計明年3月落成、樓花期長約8個月的粉嶺北馬適路8號項目，第1期涉603伙，預計最快兩周內獲批預售樓花同意書，部署8月開售。

項目約80%單位屬開放式及1房戶。恒地表示，馬適路項目由5幢大廈組成，單位總數約1600伙，而率先推出的屬第A、B座（即第1期涉603伙），戶型由開放式至3房；第2期將於稍後申請預售樓花。

林海山城最快本周開放示範單位

豪宅方面，希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路36號林海山城，上周已經上載樓書，料最快本周向傳媒開放現樓示範單位，及公布具體銷售部署。

林海山城提供262個分層戶及洋房，當中標準分層戶160伙，實用面積1078至2526方呎；分層特色戶66伙，實用面積1010至3760方呎，涵蓋2房至4房戶。另有36幢洋房，當中34幢實用面積3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套、5房雙套，共3款戶型；至於兩幢「尊貴大屋」，其中「林海徑1號」，實用面積達8030方呎，5房5套間隔，為大埔區數一數二的「巨無霸」洋房。