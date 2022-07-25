布少明：樓市買家「貪新忘舊」

下半年多個大型新盤部署登場。粉嶺北新發展區首個全新大型住宅項目，共提供400多萬方呎樓面，總供應超過1萬伙，首個項目由5座住宅大樓組成，合共提供1600伙，料快將開售，將成北部都會區首個大型項目。屯門及粉嶺兩大項目，分別佔據新界兩大未來發展重鎮，在基建日漸成熟下，相信可吸引不少新一代香港人入住，預計會有大批80後、90後，甚至00後買家湧現。當粉嶺新盤正式登場，市場將更加火熱

二手市場方面，上半年二手樓市飽受疫情打擊，宗數難及去年同期，但7月已改善。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於7月11日至7月17日期間，合共錄57宗成交，按周升14%，創3周新高。二手交投回升，其中一個因素是該周未有大型新盤登場，更重要的是業主叫價亦因應市况回軟，吸引不少買家入市。

整體而言，從新盤熱賣及二手筍盤速獲承接可見，購買力仍高漲，只是經歷多年的疫情洗禮，買家已成「格價專家」，對價格極為敏感，「有筍價、有成交」，無論新盤及二手都需要「以價為先」。本港疫情短期難有突破，通關未有期，只靠內需撐市，購買力仍會貪新忘舊，新盤主導市場，二手伺機再上，要待經濟進一步好轉，才有望擺脫此局面。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]