經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：「磚頭」仍是抗通脹利器嗎？

【明報專訊】樓價真的會如一些人的想法，在短期內掉頭向下嗎？從市場數據中可以看到端倪。筆者公司所屬集團發布的樓價指數，徘徊在接近年初水平。雖然今年第一季，指數曾跌約4%，但之後一季幾乎完全收復失地。縱使最近這兩個月疫情反彈，阻礙樓價回升的勢頭，而美國持續加息，影響部分買家入市意欲，但樓價指數仍居高不下，這反映了發展商對後市的信心，以及業主與買家處於爭持的局面。

有人認為，移民潮必定會撼動樓市。筆者認為，這不足以大幅拖低樓價，原因是移民的人未必個個持物業，就算是持有物業，也不是大部分人都會賣樓。相反，不少人因為需時觀察外國生活，不敢貿然放售物業，以免回流時樓價更高而悔不當初。雖然樓價在幾年間，受到息口上升、經濟疲弱、疫情肆虐，以及政治的影響，但仍然屹立不倒，證明上述幾項因素在香港地少人多、需求熱切之下，不會令樓價出現明顯變化。

筆者相信，會對樓價構成重大影響，只有供應量極速增加。不過，從政府賣地供應時間表分析，未來5年會是供應的斷層，就算之後順利增加土地供應，也要到2032年，才有機會出現較具規模且持續的遞增。筆者估計，要透過增加土地供應影響樓價，須等待超過10年。

所以，未來一段長時間，不用擔心樓價會受嚴重衝擊，放諸於目前環球高通脹環境，物業是最有效抗通脹的資產。雖然各國政府努力遏抑通脹，但成效有限，無止境加息更會損害經濟，買「磚頭」抗衡通脹是更有效的保本增值方法。此外，憧憬中港兩地有機會通關，未來香港物業的需求量，將有驚人的彈升；筆者相信，這種種因素都足以令樓價持續上升！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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