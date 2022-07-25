陳永傑：整體微跌 個別樓盤逆市升

2022年絕對是大風大浪的一年，許多投資工具都跌到七零八落，莫說增值，連保本也做不到，投資困難。

不能否認樓市的流通量不及股票、黃金及外匯等市場，但在世界各地的投資市場之中，樓市卻是一枝獨秀。美國4月份比去年同期有超過20%升幅，英國6月份比去年同期有13%進帳。儘管有許多不利因素困擾，不少國家的樓市表現堅挺。

港樓面對新冠疫情第五波衝擊，衝擊頗為嚴重，但上半年只偏軟3%，雖則不及外國大城市，亦算表現可人，而且跑贏甚多投資市場。住屋的投資者應該感到欣慰，原因是不少投資工具上半年的跌勢都甚為慘烈，港樓表現算是不錯的了。

加息程度料不會太激進

儘管如此，過去半年本港一些住宅樓盤尚能逆市而升，十大上升屋苑升幅在5%至19%之間，在全球所有投資市場都異常動盪環境之中，這些樓盤令人驚喜。當然，有升也有跌，十大下跌屋苑呈現11%至18%的跌幅，但比較同期暴跌的港股市場，損失程度經已比較小。

美國公布最新通脹率為9.1%，聯邦儲備局7月底加息0.75厘或以上，已是勢所難免。但美國經濟以技術而論經已步入衰退，而且政府亦千方百計壓低能源價格紓緩通脹，在最近亦見到一些成效。再加上經濟衰退，加息程度在將來應該不會像早前那麼激進。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]