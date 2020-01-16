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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：對冲議息風險 納指沽10443

【明報專訊】美股上周出現反彈，受科技股業績好過預期帶動，納指100一度重上12,600點水平。自從上周初突破50天線後，納指持續向上，升穿6月以來兩次反彈阻力位，並回補了6月10日介乎12,082點至12,265點的下跌裂口，短線阻力或參考6月2日即市高位12,897點。

本周市場聚焦兩大因素：聯儲局議息會議及美國公布第二季GDP初值。近日輪場投資者趁指數反彈部署淡倉，截至上周四的5個交易日，納指認沽證累計錄700萬元淨流入，如以過去10日計，累積資金流更逾1700萬元。

如投資者希望於外圍重要事件及數據公布前部署進場，看好可留意納指購10415，行使價13,500點，實際槓桿約8倍。看淡或對冲風險可留意納指沽10443，行使價9455點，實際槓桿逾6倍，兩者均為今年12月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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