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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

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瑞銀亞洲：資金部署好倉 快手牛52359

【明報專訊】美國聯儲局議息結果將於本周四公布，根據較早前6月份CPI數據，市場都預料聯儲局今次會加息0.75厘甚至1厘抗通脹。近日美股整體表現見好，ATM上周五上落不大，另一科技股快手（1024）因為上月於電商節中有顯著的銷售增長及持續流量的增長，有大行對其2022年下半年業務持樂觀看法。快手上周二開始展開升勢，上周五股價升3.3%，收報85.1元，逼近前高位86元水平，加上北水持續買入快手，科技股中快手表現相對強勢。

根據瑞銀上周五資金流，由於有利好消息，投資者都積極部署快手的好倉，反映市場看好快手後市表現。如投資者看好快手，可留意快手牛證52359，收回價76元，行使價73元，2023年3月到期，有效槓桿約6.5倍。如投資者看淡快手，可留意快手熊證64467，收回價95元，行使價98元，2022年11月到期，有效槓桿約6.5倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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