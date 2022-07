徐家健：國際大鱷為什麼狙擊港元？

對冲基金經理巴斯(Kyle Bass)近日又再發功,他表示自今年5月,金管局為保聯匯前後已耗資44%超額儲備金(excess reserve),按照目前銀行體系結餘下跌速度,聯匯護盤儲備最快將於8月底或更早完全耗盡!巴斯當然不是第一次唱淡港元,但他有成功狙擊過港元嗎?未有的話,他和其他狙擊過港元的基金經理又是所為何事?

巴斯發功後,金管局總裁余偉文與市民重溫聯繫匯率制度的設計及運作,其中一段有關銀行體系總結餘提到:「在聯匯制度下,港元拆息水平一般會趨近美元息率,同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗,包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期,港元拆息未必會立即完全跟隨美息上調。港元拆息逐步隨着美息上升是聯匯制度下的正常現象,大家毋須擔心。還有一點要注意的是,雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標,但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平,因為每個加息周期的情况及市場因素都不盡相同,不可一概而論。」

是的,香港的聯繫匯率制度是實施近40年而行之有效的制度。狙擊港元有成本,一篇「Why Attack a Currency Board?」的文章卻指出港元被狙擊是因為市場質疑金管局守住聯匯的意志:

There was never any doubt about Hong Kong's ability to defend its peg to the U.S. dollar. Instead, the attacks were precipitated by the market's suspicion that Hong Kong might not be willing to defend the peg at all costs.

言下之意,只要金管局守住聯匯的意志難以被質疑,打打嘴炮還可以,但市場是不會真金白銀浪費資源去狙擊港元的。

美國克林信大學經濟系副教授

