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2022年7月25日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
滬倫通擴容 瑞銀料民企GDR增 冀吸外資赴華掛牌 「不少海外企業研究中」
杉杉股份科達製造 周四瑞交所掛牌
怡和餐飲：疫情促電商化避停業 分散供應鏈減採購風險
明星代言創新菜單 保持市場興趣
卡塔爾航空：加緊招聘迎世界盃
陳茂波：港出口數字不樂觀 復蘇具挑戰
瑞銀：軟着陸機率四成 美經濟仍未明朗
建議增股債以外投資
富達繆子美：內房風險可控 看好中國股市
檸萌影業劇集收視高毛利俏 騰訊持股兩成 擬集最多4.7億
網紅平台佣金制助谷銷售 佣金達四成 創辦人：營銷效益更重要
藝人「公關災難」風險較低 KOL合作減
中鋁向母企購雲鋁19%股權
易趣網停辦 稱調整營運策略
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
拓工業用途 分散風險
鄺翠玲：扣稅延期年金計劃 增退休儲備
環球經濟數據
金子：港息向上 中銀Call 18524
徐風：闡明貨幣互換機制 助穩市場
凱基亞洲：恒指走勢轉差 入市以守代攻
伍禮賢：受惠豬價回升 中糧家佳康看4.2元
洪龍荃、傅可怡：創科戶外動力產品多元化 行業龍頭地位穩
謝偉銓：優化土地政策 才能解決房屋問題
黃清瑤：海外升學保險 保障差異大
沈永年：粵13市聯動發展增競爭力
林嘉文：買債細節欠奉 歐元受制阻力
陳大為：空軍太多 美股短線或先挾上再做沽倉
鄒健宏：港虛幣立法 暫只監管交易所
陸振球：熱浪侵襲 看好開利青啤
陸振球：美元外強中乾 金價似弱實強
林少陽：日圓弱勢料近尾聲
技術取勝：政府綠債升穿降軌
李聲揚：狀元揀讀醫 如投資控制風險
蔡金強：酷暑與歐洲
徐家健：國際大鱷為什麼狙擊港元？
艾雲豪：從巴塞看領隊管理的成敗蕭何
李順威：美加息幅度預期降溫有因
劉思明：航運保強勢 持續復蘇兆頭
何啟聰：大股東減持 騰訊沽21209
瑞銀亞洲：資金部署好倉 快手牛52359
摩根大通亞洲：對冲議息風險 納指沽10443
周顯：碳中和：可見未來發展最快產業
張佩儀：新時代女性MPF規劃不容忽視
王弼：美消費者「扎炮」將引發衰退
曾淵滄：滴滴被罰是好事 中央政策明朗化
湯文亮：迎龐大購買力 專家睇淡樓市
陳永傑：整體微跌 個別樓盤逆市升
廖偉強：「磚頭」仍是抗通脹利器嗎？
布少明：樓市買家「貪新忘舊」
馬泰陽：倘通關 北水勢重臨
NOVO LAND三日累收逾9000票 超購33倍 折實均呎1.38萬加推100伙
九龍新界3新盤 涉近2100伙快登場
山頂古蹟餐廳11.2萬續租 比高峰期跌94%
十大屋苑周末13成交 創7周新高
嘉亨灣海景特色戶 月租7.9萬 回報2.8厘
愛海頌屆現樓 高層擁靚景
東港城交投靜 均呎1.45萬
新能源車ETF合長線部署
技術取勝：政府綠債升穿降軌
【明報專訊】小輪守250天線之上（圖）
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