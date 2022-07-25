林嘉文：買債細節欠奉 歐元受制阻力

雖然歐洲央行推出新的傳導保障工具（TPI），以保護較弱的負債國家免受借貸成本上升影響，但細節欠奉，令投資者感失望，或許是歐元兌美元日中回吐部分升幅的原因。

美元兌日圓短線支持136.35

另一方面，意大利總理德拉吉辭職，令該國再度陷入政治亂局，為歐元短線增添不明朗因素。雖然北溪一號管道重新運作，惟天然氣流量暫時只恢復至正常產能的40%左右，引發市場憂慮歐洲能源供應不穩。技術上，若歐元兌美元無法突破向上阻力1.0350的話，匯價可能會回落，而0.9950將是關鍵支持。

澳元有望挑戰0.7070

相比之下，同樣於上周議息的日本央行未為市場帶來驚喜。該行宣布維持低利率和控制孳息曲線的政策，同時上調通脹預期。由於美元廣泛回軟，加上美日兩年期利差有所收窄，利淡美元兌日圓表現，136.35料會是匯價的短線關鍵支持位，一旦跌破則可能加快其向下趨勢。

近期股市表現靠穩，反映市場風險情緒改善，亦有利商品貨幣氣氛。澳元受惠風險胃納改善及美元疲軟，走勢向好，澳元兌美元現時突破了早前的阻力水平。筆者相信澳元短線或進一步向上，初步阻力料在於0.6980附近 （約50天平均線水平）；若成功突破有關阻力，相信有機會挑戰0.7070水平。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]