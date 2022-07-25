黃清瑤：海外升學保險 保障差異大

明報記者 黃清瑤

保誠：投保年齡最寬

保誠「海外留學寶」的投保年齡最廣泛，6至70歲人士都可購買，亦可選擇半年或一年保障期。計劃分為基本及卓越計劃，兩者分別在於每年最高保障額上限，與其他留學保險的最大分別是醫療費用屬自選項目，需額外付費。

當中設有中斷學業保障，如受保人連續住院達30日或以上、患上末期疾病，都可獲得賠償。如中斷學業，亦可通知公司暫停保單保障1次及最長3個月。另又設畢業獎勵，完成最少3年的海外課程並成功畢業，可獲1000元獎勵。

如果受保人是「大頭蝦」，不時遺失個人財物，公司會就每項物品賠償最高3000元，實際金額視乎購買價錢，若遺失或損毀的行李或個人財物，購入不足2年時，將以新購價賠償。不少高危活動如滑雪、攀山/攀石、吊索跳、度海泳都屬不保事項，但保誠將這些高危活動納入自選保障的受保事項。受保運動及活動須以非專業運動形式，或在非競爭情况下參與。值得留意的是，在留學期間感染新冠肺炎，保誠都會按醫療費用保障賠償；綁架死亡及恐怖主義襲擊均受保障。

富衛：提供高額中斷學業賠償

富衛的海外升學保障分為計劃A及計劃B，又可以按要求選擇基本保障及綜合醫療海外留學保障。當中的綜合保障主要包括醫療費用、住院及全球緊急支援服務，普遍留學保險會提供高額中斷學業賠償，然而，富衛只提供最高3萬元，受保人因直系親屬身故、天然災害、廣泛性傳染病等引起未能繼續留學，返回香港的交通費用賠償。

再以旅程延誤為例，如果行程延誤超過6小時，受保人只可獲得300元賠償，上限為2500元。不過計劃亦會為高危活動包括登山、攀岩、潛水等活動作出賠償。

匯豐/AXA：享永久保費9折

匯豐「海外升學萬全保」由AXA安盛提供，由即日至10月31日之前成功投保，可享永久保費9折優惠及200元的一田禮券。升學保障方面，一個保障已包含醫療費用保障，包括升學旅程期間因意外身體受傷，或疾病所引致的住院及門診費用，最高賠償額為250萬元，海外門診服務上限為25次。緊急醫療運送、治療後送返回原居地、遺體運送會按照實質開支賠償。

如果受保人在海外居所受到災害包括水災、火災、海嘯等影響，會提供家居財物損失保障，每項為3000元，上限為1萬元。另外有提供臨時住宿費用，每日為1000元，上限5000元。全球個人物品方面，賠償上限為2萬元，貴重物品賠償上限為每項7500元，手提電話、平板電腦為3000元。

與保誠相比，安盛不保障高危活動包括滑雪、跳傘、水費潛水等活動。對於新冠病毒肺炎亦會提供保障，不過如受保人未有接種疫苗則不受保。

中銀保險：可選基本及優越計劃

中銀保險分為基本及優越計劃，基本計劃不保醫療相關費用，優越計劃的醫療費用最高賠償額為150萬元，門診費用每天每次最多為500元。與其他升學保險一樣，都設有行李、旅程延誤、家居財物、證件遺失等賠償，但部分賠償低於其他公司。

例如中銀保險證件遺失費用及相關住宿交通費用賠償上限為8000元，每天上限為1000元，安盛為1萬元及不設每天賠償上限；行程延誤方面，中銀保險每延誤6小時，可獲300元現金津貼，最高上限為1800元；安盛每延誤5小時可獲500元津貼，每程上限為2000元。

高危活動亦是不受保障項目，但公司為保障傳染病隔離現金津貼，不過如投保時已患上新冠病毒，則不能索償。

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