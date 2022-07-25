拓工業用途 分散風險

林峰表示，由於聚護芯適用於多種物料的表面，應用於各種工業用途的潛力很大，尤其是在紙張、紡織品、塑膠和食品方面。例如可用來製造接觸食品的抗菌包裝紙；又可以應用於無紡布，來製造保護衣和紙尿片等衛生用品。甚至可以直接噴在水果表面，形成塗層，延長保鮮期。

現時，該公司正在研究，希望在今年底或明年初推出一個專供水果保鮮使用的新配方，暫稱為FruitCoatex。目前，水果供應商通常在水果表面加上人工果蠟，鎖住水分和延長保鮮期，尤其是需要從外國輸入的水果。林峰希望用達食品級的FruitCoatex代替人工果蠟，以提高安全程度，而延長水果保鮮期的效果至少等於人工果蠟。

林峰續稱，甲殼素早應用於食品安全用途，例如某些即食麵加入甲殼素來抗菌。現時，聚護芯全部由內地代工廠生產。若將來各行各業的用途理想，他會考慮在香港設立一間細廠房。在「2021中國納米功能材料創新創業大賽」中，該公司曾獲得「最具投資價值」一等獎。在阿里巴巴香港創業者基金主辦「JUMPSTARTER 2022環球創業比賽」，該公司成為十強之一，並奪得「環境保護大獎」。

[新經濟新天地]