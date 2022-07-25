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甲殼素百里香製安全長效消毒劑

【明報專訊】市面上的消毒劑五花八門，但大部分有重金屬或化學品，殺菌殺病毒效果雖然強，卻不宜吸入，或會刺激皮膚。有本地初創公司另闢蹊徑，利用百里香精油和甲殼素，結合特殊的納米球技術，研發出一種天然、安全和長時效消毒劑，可以應用於室內設施殺菌殺病毒，並有工業應用潛力。

明報記者 薛偉傑 攝影 林靄怡

佳昇科技共同創辦人林峰表示，家族企業從事塗料生產已有30多年，在內地設有兩家廠房，以往較多承接代工生產訂單。他在2017年接手後，開始積極搜尋新技術。由於他是理大工商管理博士生，在2019年認識了理大應用生物及化學科技學系教授李蓓，知道她研發了一種「核─殼納米球」技術，可以造出超高耐磨塗層。若將消毒物質製成「核─殼納米球」，可以令消毒物質延遲釋放，兼且不易被擦掉，維持長效殺菌殺病毒功能。

2019年10月底，兩人創辦佳昇科技，當時未有新冠疫情，該公司對產品的配方未有定案。2020年初香港出現首宗新冠確診病例，港人搶購消毒酒精和濕紙巾後，該公司決定以研發天然、安全和長時效的消毒劑為目標。

獲日內瓦國際發明展金獎

李蓓和林峰留意到，百里香精油的分子較細，殺死細菌和病毒的速度較快，而且是極少數被美國環保署認可能夠殺死新冠病毒的天然消毒劑。另一方面，提取自蝦殼和蟹殼的甲殼素，亦是一種被工業界認可和常用的長效天然消毒劑，而且非常環保，不愁供應。更重要的是，兩種物質都對人體安全。

兩人想到，可以將甲殼素和百里香精油作為消毒噴劑的原材料，綜合兩者優點，同時借助上述「核─殼納米球」技術，令噴劑在固體表面快乾和優良成膜，形成超高耐磨和長時效消毒塗層，成為該公司「聚護芯」（CareCoatex）消毒噴劑。

佳昇科技在2020年底開始小量生產聚護芯，其先導客戶是一家在香港上市的化工公司。2021年初正式生產，初期只做B2B市場，專門供貨給本地企業。在2021年4月「日內瓦國際發明展」，聚護芯獲得一個金獎。2021年10月開始大規模生產，同時開拓B2B和B2C市場。現時，理工大學的設施已經廣泛使用聚護芯。

家用噴樽效果可維持100日

李蓓表示，聚護芯主要有效成分是百里香精油和甲殼素，完全不含重金屬、酒精和氯等，所以對人體非常安全，其安全程度達到化妝品級和食品級，不會刺激皮膚和呼吸道。測試顯示，它可以快速殺滅超過99.9%的大腸桿菌、腸球菌、金黃葡萄球菌、鼠傷寒沙門氏菌、銅綠假單胞菌、甲型流感病毒H1N1和H3N2，以及人類冠狀病毒HCoV-229E，後者經常被用來代替新冠病毒做測試。而且，聚護芯適用於多種物料的表面，包括金屬、木材、玻璃、塑膠、皮革及織物等。

將聚護芯噴在物件表面，大約15至20分鐘後就會自然乾燥和形成超高耐磨塗層，之後可以維持殺菌殺病毒效果長達100日（以家用噴樽計）。若是為企業服務，工人用專業噴槍，令塗層更均勻和耐磨，殺菌殺病毒效果可長達180日。

100毫升裝零售價約100元

林峰和李蓓認為，最適合應用在升降機、門柄和醫療設備等經常觸摸的物件。由於聚護芯不刺激人體，特別適合應用在安老院等。林峰稱，聚護芯打開本地B2B和B2C市場外，去年打入中國內地、新加坡和馬來西亞的B2B市場，現正計劃開拓3地的B2C市場。此外，台灣和韓國有企業和該公司商討，有意將聚護芯引入當地。

另外，該公司正在和幾家內地空氣濾網生產商合作，利用聚護芯來共同研發工業用途的新產品，例如汽車空氣濾網等。現時，聚護芯100毫升裝的零售價約100元，500毫升裝零售價約380元。林峰表示，這個價錢在消毒噴劑中屬於比較昂貴，但隨着銷量上升，未來應該有空間調低。

[新經濟新天地]

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