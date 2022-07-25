富達繆子美：內房風險可控 看好中國股市

隨着內地政府去年下半年加強調控樓市，令內房流動性趨緊，至今全國各地有逾200個已銷售樓花的新盤建築工程曾暫停，不少業主亦因此暫停有關按揭供款，令近日內銀及內房股股價普遍受壓。

不過，繆子美指出，根據該行估計，上述未落成物業的按揭貸款所帶來的潛在壞帳，僅佔內銀整體貸款餘額少於0.5%，認為上述事件不會帶來系統性風險。

繆子美分析，由於新盤銷售屬內房主要收入來源，故此在目前內房艱難的市場環境下，最重要看新盤銷售能否改善，對此她審慎樂觀。她解釋，內地整體樓市，不論一、二、三線城市新盤售價5月較4月有所改善後，6月新盤銷售面積按年跌幅亦已較5月顯著收窄（見圖1），屬向好的趨勢，故她估計內地樓市於下半年會持續復蘇，這樣的話，上述已銷售樓花的新盤暫時停工的問題日後料可有序解決。

疫情受控 經濟見底回升

至於內地疫情持續對經濟所帶來的挑戰，繆子美指出，即使本月以來全國新增確診個案相對上月有所上升，但對比4月的高峰期已明顯回落（見圖2），隨着內地居民疫苗接種率不斷上升，她相信內地政府所採取的動態清零政策，日後可以更好地在抗疫及經濟增長上取得平衡，有利下半年的經濟表現。

繆子美分析，內地主要經濟數據4月見底後，服務業採購經理指數（PMI）、零售銷售及地鐵客流量等關鍵數據5月開始已明顯回升，均是內地經濟下半年可看高一線的原因。

看好中資太陽能電動車股

內地政府今年以來積極以貨幣及財政政策促進經濟增長，當中，繆子美指出，內地上半年已用完全年地方政府專項債券發行額度後，下半年有可能提前使用明年的地方政府專項債券發行額度，而且本季料亦會成立5000億元人民幣國家基建基金，料可支持下半年基建固定資產投資按年增長10%至11%，對比去年及前年平均僅增長2%屬顯著加快，可望成為穩定經濟增長的重要動力。

隨着內地經濟回穩，繆子美認為可留意有全球競爭力、並且處於結構增長的中資太陽能及電動車股。她解釋，在內地2030年碳達峰的目標下，太陽能發電新增裝機量在未來幾年料高速增長，為中資太陽能股帶來投資機會；至於中資電動車股，她分析，1970年代初期全球出現石油危機後，日本憑着生產的汽車比較節能的優勢，跟着15年於全球汽車出口市場每年平均增長40萬輛，至1980年代高峰期全球汽車年出口量達600多萬輛，由於中資汽車股、特別是電動車股的產品現亦具備國際競爭力，例如在陰極（Cathode）、陽極（Anode）、分隔器（Separator）、電解質（Electrolyte）及電池（Cell）等電動車零部件去年全球市佔率便高達60%至90%，在近年中國汽車及電動車出口量仍低於200萬輛的情况下（見圖3），未來增長潛力十分可觀。

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