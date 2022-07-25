經濟
封面故事

富達繆子美：內房風險可控 看好中國股市

【明報專訊】富達國際亞太區股票研究主管繆子美（圖）表示，投資者對中國經濟目前主要有兩大憂慮，第一是房地產市場調整會否帶來系統性風險，第二是對抗新冠疫情的動態清零政策帶來的影響，她認為該兩大風險可控，料中國經濟下半年將可保持合理增長，在全球經濟增長放緩過程中成為亮點，支持中國股市跑贏全球股市，當中，她認為可留意中國在全球有競爭力、並且處於結構增長的太陽能及電動車股。

隨着內地政府去年下半年加強調控樓市，令內房流動性趨緊，至今全國各地有逾200個已銷售樓花的新盤建築工程曾暫停，不少業主亦因此暫停有關按揭供款，令近日內銀及內房股股價普遍受壓。

不過，繆子美指出，根據該行估計，上述未落成物業的按揭貸款所帶來的潛在壞帳，僅佔內銀整體貸款餘額少於0.5%，認為上述事件不會帶來系統性風險。

繆子美分析，由於新盤銷售屬內房主要收入來源，故此在目前內房艱難的市場環境下，最重要看新盤銷售能否改善，對此她審慎樂觀。她解釋，內地整體樓市，不論一、二、三線城市新盤售價5月較4月有所改善後，6月新盤銷售面積按年跌幅亦已較5月顯著收窄（見圖1），屬向好的趨勢，故她估計內地樓市於下半年會持續復蘇，這樣的話，上述已銷售樓花的新盤暫時停工的問題日後料可有序解決。

疫情受控 經濟見底回升

至於內地疫情持續對經濟所帶來的挑戰，繆子美指出，即使本月以來全國新增確診個案相對上月有所上升，但對比4月的高峰期已明顯回落（見圖2），隨着內地居民疫苗接種率不斷上升，她相信內地政府所採取的動態清零政策，日後可以更好地在抗疫及經濟增長上取得平衡，有利下半年的經濟表現。

繆子美分析，內地主要經濟數據4月見底後，服務業採購經理指數（PMI）、零售銷售及地鐵客流量等關鍵數據5月開始已明顯回升，均是內地經濟下半年可看高一線的原因。

看好中資太陽能電動車股

內地政府今年以來積極以貨幣及財政政策促進經濟增長，當中，繆子美指出，內地上半年已用完全年地方政府專項債券發行額度後，下半年有可能提前使用明年的地方政府專項債券發行額度，而且本季料亦會成立5000億元人民幣國家基建基金，料可支持下半年基建固定資產投資按年增長10%至11%，對比去年及前年平均僅增長2%屬顯著加快，可望成為穩定經濟增長的重要動力。

隨着內地經濟回穩，繆子美認為可留意有全球競爭力、並且處於結構增長的中資太陽能及電動車股。她解釋，在內地2030年碳達峰的目標下，太陽能發電新增裝機量在未來幾年料高速增長，為中資太陽能股帶來投資機會；至於中資電動車股，她分析，1970年代初期全球出現石油危機後，日本憑着生產的汽車比較節能的優勢，跟着15年於全球汽車出口市場每年平均增長40萬輛，至1980年代高峰期全球汽車年出口量達600多萬輛，由於中資汽車股、特別是電動車股的產品現亦具備國際競爭力，例如在陰極（Cathode）、陽極（Anode）、分隔器（Separator）、電解質（Electrolyte）及電池（Cell）等電動車零部件去年全球市佔率便高達60%至90%，在近年中國汽車及電動車出口量仍低於200萬輛的情况下（見圖3），未來增長潛力十分可觀。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕電動車股 太陽能股 內房股 富達國際亞太區股票研究主管繆子美

上 / 下一篇新聞

滬倫通擴容 瑞銀料民企GDR增 冀吸外資赴華掛牌 「不少海外企業研究中」
滬倫通擴容 瑞銀料民企GDR增 冀吸外資赴華掛牌 「不少海外企業研究中」
杉杉股份科達製造 周四瑞交所掛牌
杉杉股份科達製造 周四瑞交所掛牌
怡和餐飲：疫情促電商化避停業 分散供應鏈減採購風險
怡和餐飲：疫情促電商化避停業 分散供應鏈減採購風險
明星代言創新菜單 保持市場興趣
明星代言創新菜單 保持市場興趣
卡塔爾航空：加緊招聘迎世界盃
卡塔爾航空：加緊招聘迎世界盃
陳茂波：港出口數字不樂觀 復蘇具挑戰
陳茂波：港出口數字不樂觀 復蘇具挑戰
瑞銀：軟着陸機率四成 美經濟仍未明朗
瑞銀：軟着陸機率四成 美經濟仍未明朗
建議增股債以外投資
建議增股債以外投資
檸萌影業劇集收視高毛利俏 騰訊持股兩成 擬集最多4.7億
檸萌影業劇集收視高毛利俏 騰訊持股兩成 擬集最多4.7億
網紅平台佣金制助谷銷售 佣金達四成 創辦人：營銷效益更重要
網紅平台佣金制助谷銷售 佣金達四成 創辦人：營銷效益更重要
藝人「公關災難」風險較低 KOL合作減
藝人「公關災難」風險較低 KOL合作減
中鋁向母企購雲鋁19%股權
中鋁向母企購雲鋁19%股權
易趣網停辦 稱調整營運策略
易趣網停辦 稱調整營運策略
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
拓工業用途 分散風險
拓工業用途 分散風險
鄺翠玲：扣稅延期年金計劃 增退休儲備
鄺翠玲：扣稅延期年金計劃 增退休儲備
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：港息向上 中銀Call 18524
金子：港息向上 中銀Call 18524
徐風：闡明貨幣互換機制 助穩市場
徐風：闡明貨幣互換機制 助穩市場
凱基亞洲：恒指走勢轉差 入市以守代攻
凱基亞洲：恒指走勢轉差 入市以守代攻
伍禮賢：受惠豬價回升 中糧家佳康看4.2元
伍禮賢：受惠豬價回升 中糧家佳康看4.2元
洪龍荃、傅可怡：創科戶外動力產品多元化 行業龍頭地位穩
洪龍荃、傅可怡：創科戶外動力產品多元化 行業龍頭地位穩
謝偉銓：優化土地政策 才能解決房屋問題
謝偉銓：優化土地政策 才能解決房屋問題
黃清瑤：海外升學保險 保障差異大
黃清瑤：海外升學保險 保障差異大
沈永年：粵13市聯動發展增競爭力
沈永年：粵13市聯動發展增競爭力
林嘉文：買債細節欠奉 歐元受制阻力
林嘉文：買債細節欠奉 歐元受制阻力
陳大為：空軍太多 美股短線或先挾上再做沽倉
陳大為：空軍太多 美股短線或先挾上再做沽倉
鄒健宏：港虛幣立法 暫只監管交易所
鄒健宏：港虛幣立法 暫只監管交易所
陸振球：熱浪侵襲 看好開利青啤
陸振球：熱浪侵襲 看好開利青啤
陸振球：美元外強中乾 金價似弱實強
陸振球：美元外強中乾 金價似弱實強
林少陽：日圓弱勢料近尾聲
林少陽：日圓弱勢料近尾聲
技術取勝：政府綠債升穿降軌
技術取勝：政府綠債升穿降軌
李聲揚：狀元揀讀醫 如投資控制風險
李聲揚：狀元揀讀醫 如投資控制風險
蔡金強：酷暑與歐洲
蔡金強：酷暑與歐洲
徐家健：國際大鱷為什麼狙擊港元？
徐家健：國際大鱷為什麼狙擊港元？
艾雲豪：從巴塞看領隊管理的成敗蕭何
艾雲豪：從巴塞看領隊管理的成敗蕭何
李順威：美加息幅度預期降溫有因
李順威：美加息幅度預期降溫有因
劉思明：航運保強勢 持續復蘇兆頭
劉思明：航運保強勢 持續復蘇兆頭
何啟聰：大股東減持 騰訊沽21209
何啟聰：大股東減持 騰訊沽21209
瑞銀亞洲：資金部署好倉 快手牛52359
瑞銀亞洲：資金部署好倉 快手牛52359
摩根大通亞洲：對冲議息風險 納指沽10443
摩根大通亞洲：對冲議息風險 納指沽10443
周顯：碳中和：可見未來發展最快產業
周顯：碳中和：可見未來發展最快產業
張佩儀：新時代女性MPF規劃不容忽視
張佩儀：新時代女性MPF規劃不容忽視
王弼：美消費者「扎炮」將引發衰退
王弼：美消費者「扎炮」將引發衰退
曾淵滄：滴滴被罰是好事 中央政策明朗化
曾淵滄：滴滴被罰是好事 中央政策明朗化
湯文亮：迎龐大購買力 專家睇淡樓市
湯文亮：迎龐大購買力 專家睇淡樓市
陳永傑：整體微跌 個別樓盤逆市升
陳永傑：整體微跌 個別樓盤逆市升
廖偉強：「磚頭」仍是抗通脹利器嗎？
廖偉強：「磚頭」仍是抗通脹利器嗎？
布少明：樓市買家「貪新忘舊」
布少明：樓市買家「貪新忘舊」
馬泰陽：倘通關 北水勢重臨
馬泰陽：倘通關 北水勢重臨
NOVO LAND三日累收逾9000票 超購33倍 折實均呎1.38萬加推100伙
NOVO LAND三日累收逾9000票 超購33倍 折實均呎1.38萬加推100伙
九龍新界3新盤 涉近2100伙快登場
九龍新界3新盤 涉近2100伙快登場
山頂古蹟餐廳11.2萬續租 比高峰期跌94%
山頂古蹟餐廳11.2萬續租 比高峰期跌94%
十大屋苑周末13成交 創7周新高
十大屋苑周末13成交 創7周新高
嘉亨灣海景特色戶 月租7.9萬 回報2.8厘
嘉亨灣海景特色戶 月租7.9萬 回報2.8厘
愛海頌屆現樓 高層擁靚景
愛海頌屆現樓 高層擁靚景
東港城交投靜 均呎1.45萬
東港城交投靜 均呎1.45萬
新能源車ETF合長線部署
新能源車ETF合長線部署