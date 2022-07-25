瑞銀：軟着陸機率四成 美經濟仍未明朗

明報記者 葉創成

胡一帆表示，今年上半年由於美國通脹進一步飈升，聯儲局需以鷹派貨幣政策糾正去年對通脹屬暫時性的誤判，3月、5月及上月分別加息0.25厘、0.5厘及0.75厘後，本周料亦會加息0.75厘，影響所及，美國2年期國債孳息率急漲（見圖1），而且漲幅比10年期國債孳息率更大，因此曾出現2年期息率高於10年期的情况（編按：美國2年期國債孳息率上周收報2.97厘，亦較10年期的2.75厘高），引起市場對美國經濟增長的憂慮，而事實上，聯儲局亦不斷調低對今年GDP按年增長預測，最新預測增長1.7%。另外，2月下旬俄烏戰爭爆發後，事件至今仍未有明確的解決方案，亦令市場不明朗因素增加。

加息多少遏通脹 儲局無定案

聯儲局今年上半年加息速度及力度超市場預期，除了不利當地股市及債市外，亦帶動美匯指數顯著向上，因此全球股債市場同樣面對壓力。展望今年下半年，胡一帆認為，隨着美國經濟增長放緩，當地通脹亦有望回落，雖然年底未必可達至聯儲局3%的通脹目標，但明年上半年當地通脹可能放緩至3%左右。至於美國息率走勢，她透露，瑞銀的基本預測是聯儲局本周加息0.75厘後，9月會再加0.5厘，11月及12月各加0.25厘，換言之，下半年累計加息1.75厘，聯邦基金利率上端由現時1.75厘調高至3.5厘；不過，她亦強調，假如美國經濟增長明顯減慢，而且通脹亦確定回落，聯儲局加息步伐便會放緩，甚至在明年下半年可能釋出減息的信號。

胡一帆表示，總體而言，瑞銀認為美國經濟在上半年面對的不確定因素會持續至下半年，出現軟着陸（soft landing）、再通脹（reflation）、景氣低迷（slump）及滯脹（stagflation）的機會率分別是40%、10%、30%及20%，前兩種情况均利好股市，後兩種情况則不利股市（見表），因此，籠統來說，美國經濟及股市下半年向好或向淡的機會率各佔50%，她說：「由於不明朗因素仍多，因此市場料繼續波動，但市場也並非一面倒向淡，因此仍要保持投資。」

李智穎補充，相信不少投資者現均積極研究下半年美國經濟將處於上述哪種情况，而聯儲局本身亦暫時未知道到底需要加多少次息才可控制通脹，市場因此充滿變數，投資者需細心部署，才可在盡量保本的情况下，賺取合理回報。

美國債亞企債已反映美加息

由於下半年美國經濟及股市向好或向淡機會率相若，胡一帆強調，目前投資不單要追求回報，也要管理下跌風險，因此分散投資非常重要，在資產配置上要同時關注流動性、長期性及傳承性（Liquidity, Longevity, Legacy）；在保持流動性方面，可以留意存續期短的債券，她解釋，美國2年期國債孳息現時升至近3厘，屬多年來高位，已反映聯儲局加息的預期。

李智穎則表示，由於聯儲局加息速度及力度超預期，全球債市近月均出現明顯調整，價值開始浮現，因此值得關注，她目前特別看好亞洲投資級別的3至5年期企業債，其息率普遍達4厘或以上，較美國國債更吸引。

通脹超3% 價值股續跑贏增長股

在股市層面，胡一帆表示，目前傾向投資防禦力強、高質量的價值股，同時也涉獵一些中長期主題的增長股。

李智穎透露，瑞銀今年初已建議客戶投資價值股，「過去5年科網股表現很好，但是今年以來此類股票，尤其是美國科網股跌幅顯著，可達40%至50%，作為比較，價值股表現明顯較佳，包括銀行、能源、電訊、建材股，它們的現金流容易預測，亦可以派息，我們此刻仍然睇好價值股，一個很簡單的邏輯是，若你相信美國或全球通脹仍然保持於3%或以上，整體價值股表現仍然會好於增長股」。

美醫藥股防禦力強 逆市向好

「富蘭克林入息基金」截至去年9月底的十大投資包括AbbVie（美：ABBV）、默克藥廠（美：MRK）及輝瑞（美：PFE），這些美國醫藥龍頭股當時市盈率介乎13至16倍，息率達3厘至5厘，在《Money Monday》第321期（去年10月25日出版）封面故事，管理該基金的Todd Brighton在專訪中表示：「它們的估值相對合理，有很好的盈利基礎，未來發展空間亦亮麗。」報道見報至今，AbbVie、默克及輝瑞股價均向好，當中以AbbVie勁升近40%最亮眼。

李智穎不評論個股，而她表示不少美國醫藥股均有很穩定現金流，因此今年以來股價表現較好：「我們建議保持投資。如何可以穩陣地保持投資呢？那便要買有防禦力、有質素的股票，這便不單看當前的盈利及現金流，也要看將來的業務前景，例如在不同經濟環境之下，業務是否仍可以保持韌性。有些板塊的確特別具備防禦力，例如美國醫藥股。」

中長期留意食品能源網絡安全

至於全球股市有哪些長期增長主題呢？李智穎分析，目前全球政府均高度關注食品、能源及網絡安全，未來會在這些領域加大投資，而網絡安全不止是政府的焦點，企業亦會加強，「互聯網企業取得很多客戶資料，如何保障這些資料，是每間公司自己的責任，由此引發這方面很大投資」。

李智穎續說，由於今年以來全球投資氣氛轉差，即使數據化及自動化仍然是未來3至5年全球大趨勢，這些行業的優質公司基本面理想，但期內股價仍然下跌不少，帶來中長期投資機會，「最重要是具備持貨能力，可承受股價短期波動，可持貨3至5年以把握這些大趨勢帶來的投資機會」。

另外，胡一帆亦看好中國股市，認為下半年全球經濟較不確定，中國經濟則較明朗，已於4月見底，5月開始復蘇，經濟活動已逐步回復正常，將繼續穩健復蘇，下半年除了基建固定資產投資拉動外，出口料按年錄得高單位數增長，而且隨着疫情改善，消費、特別是服務業也會有較佳表現。

內地基建投資出口消費 推動下半年經濟

「貨幣政策方面，我們預期人民銀行在下半年有一至兩次降準，繼續信貸放寬；財政政策料將發揮更大作用，除了減稅降費外，政府藉着發債增加財政支出，在消費及房地產方面會有更大支持。總括而言，由於經濟復蘇、政策支持，而且通脹受控，我們看好中國市場。」

緊盯內地運輸數據 了解經濟重啟步伐

李智穎又說，隨着5月以來上海以及全國主要城市疫情受控，重啟經濟活動，有關碼頭、公路及地鐵載客量已接近回到正常水平（見圖2），「平均數是1倍，現時大概是0.8倍」，有利下半年零售、服務、消費及物流供應，她認為這是很重要的數據，每周公布，日後亦值得繼續留意，以掌握內地重啟經濟的進度。目前在中資股選股，李智穎傾向買價值股，包括能源、電訊、銀行，以及受惠經濟重啟的運動服裝股。另外，她亦看好四大長期的投資主題，包括數據經濟、電動車、自動化及新能源。

值得注意的是，根據瑞銀數據，MSCI中國指數未來12個月預期市盈增長率（PE Growth Ratio）於上月底為0.77倍，接近5年低位（見圖3），估值偏低亦是支持中資股下半年回升的正面因素。

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