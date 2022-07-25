經濟

卡塔爾航空：加緊招聘迎世界盃

【明報專訊】本港對外防疫政策逐步放寬，海外航空公司亦增加抵港客機。卡塔爾航空自本月起，在港客運力已恢復至疫情前五成，由之前每周五班機， 增至每日一班。卡塔爾航空北亞區總經理陳昌耀（圖）接受本報專訪時直言看好香港市場、看好卡塔爾航空有持股的國泰航空（0293），今年將加緊人手招聘，為年底「卡塔爾世界盃」作準備，並冀今年底前在港運力恢復至疫情前水平。

陳昌耀表示，港人外遊頻率高，加上現適逢暑假檔期，大批留學生、內地經香港轉機的人士和居海外港人，均會藉長假期探親及外遊，目前正處於人流動性的高峰期，增加航班以應對市場需求。回望過去兩年疫情，陳昌耀直言，全球新冠肺炎對航空業界的影響為歷來最大，疫情期間，卡塔爾航空一直未有停飛香港。陳昌耀透露，疫情前約每日2班機來往香港，爆疫後縮減至每周3班，今年增加至每周5班，在本月已增至每日1班。

冀年底前恢復疫前運力

隨着全球疫情走向共存，各國旅遊邊境開放，航空界重拾人手招聘，以應對疫後時代需求。陳昌耀表示，目前公司機組人員數量與疫情前相若，未來將持續招攬，應對年底的世界盃國際盛事。陳透露，亞太地區在3、4月已招聘超過2000人，當中包括空中服務員、機場貴賓室員工、航空公司內部員工等，下一次大規模招聘將針對印度市場。

談及世界盃，陳表示今年世界盃主辦國卡塔爾為公司主營基地，比賽日期由11月中至12月中，集團內部估計屆時有約140萬人會飛往多哈機場。陳直言估計將有不少香港球迷會前往當地參與盛事，再加上參賽的日本、韓國球迷應援力強，他們都會考慮到香港轉機前往多哈。

稱港擁亞太「中轉站」優勢 看好國泰

講及本港優勢，陳稱，看好香港市場，看好國泰，對兩者的前景均充滿信心。陳認為「每個國家、地區對疫後旅遊復蘇都有自己一套」，公司只能配合各地政策作出營運調整。陳又稱，國泰疫情期間受到的影響較大，但公司作為國泰股東之一，仍然看好國泰，加上市場趨向通關，一旦本港解除所有檢疫限制，香港航空樞紐地位不會改變。 陳談及，香港擁有亞太地區「中轉站」的獨特優勢，4小時內可到達亞洲所有目的地，可連接多個航點，客戶選擇多元化，加上香港鄰近中國內地市場，預料亞太區旅遊需求將反彈。卡塔爾航空是在2017年底以51億元向建滔化工（0148）主席張國榮收購國泰逾9%股權，現持股9.99%（見圖）。

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