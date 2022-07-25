經濟

怡和餐飲：疫情促電商化避停業 分散供應鏈減採購風險

【明報專訊】於港澳台、緬甸及越南經營快餐品牌肯德基、必勝客及PHD的怡和餐飲集團行政總裁李龍基去年10月上場，隨即經歷香港第五波疫情、供應鏈波動的危機，他受訪時解釋，通過「ACE」管理哲學，同時集團積極推動餐飲「電商化」及數碼轉型，迅速應對經營環境急變的情况，克服各項挑戰。

「ACE」管理哲學包括敏捷力（Agility）、以客為本（Customer-centricity）以及同理心（Empathy）。李龍基指出，香港今年初爆發疫情時，集團要考慮員工安全，以及回應消費者需求的社會責任，需要短時間內訂立標準作業程序（SOP），最終疫情期間旗下門店縮短營業時間及簡化餐單，同時靈活調動人手，避免出現全線停業。

數碼平台下單佔整體銷售額逾半

至於供應鏈方面，李龍基表示，過去20至30年期間行業為降低成本，傾向減少供應商數量，達至規模效益降低成本。不過，今次疫情加上戰爭構成的供應鏈波動，集團需要快速平衡風險及價格，分散供應鏈減少採購風險，由以往可能只下單2至3個月，現時會尋找新供應商，並隨時調整貯存量，因此要求集團有足夠敏捷力面對彈性需求。

去年外送外賣自取佔整體銷售額85%

他坦言，即使成本上升，不過快餐行業競爭性較強，難以將成本完全轉嫁至消費者，即使提價亦是整個行業同步進行。因此集團只能先化解要素成本，同時提升生產效率，再通過數碼化所得的數據，節省各方成本。他強調，即使盈利有一定壓力，亦不曾裁員及減薪，會致力推出吸引客人的產品或是營銷活動，增加生意量。

集團近年積極發展數碼化，李龍基指出，早於疫情前已大力拓展外送及外賣服務，去年集團的外送及外賣自取佔整體銷售額85%，整體銷售額當中有超過一半是透過數碼平台下單。今年初已推出肯德基新版本的手機應用程式，去年下半年陸續在部分肯德基分店加入「快取智能櫃」。台灣疫情下亦開始推行「免下車預訂快取」服務，用戶開車取餐就可減少與他人接觸，便利顧客同時保持食品品質。

相關字詞﹕怡和餐飲 李龍基 必勝客 肯德基 供應鏈 第五波疫情

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