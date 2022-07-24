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2022年7月24日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
恒大新CEO認集團違規 將整改 稱配合港監管機構調查 證券業界：整治好始能復牌
恒大：全國保交樓復工率達96%
太古城2房減價150萬易手 實呎16695元
市場憂經濟惡化 美股三大指數回吐
福士CEO下月卸任 保時捷CEO接替
美前財長薩默斯：加稅助壓抑高通脹
美推動俄油價設上限 恐適得其反
控制價格扭曲市場 供求進一步失衡
張宗永：印度經濟影響力會否超越中國？
薛偉傑：飛機餐公司 開設全球最大水耕場
馮其十：中國還會繼續減持美債嗎？
張宗永：印度經濟影響力會否超越中國？
【明報專訊】如無意外，印度會是今年世界主要經濟體中，表現最好的國家。GDP增長估計可達8.7%。下面是一些主要利好因素：
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恒大新CEO認集團違規 將整改 稱配合港監管機構調查 證券業界：整治好始能復牌
恒大：全國保交樓復工率達96%
太古城2房減價150萬易手 實呎16695元
市場憂經濟惡化 美股三大指數回吐
福士CEO下月卸任 保時捷CEO接替
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張宗永：印度經濟影響力會否超越中國？
薛偉傑：飛機餐公司 開設全球最大水耕場
馮其十：中國還會繼續減持美債嗎？
恒大新CEO認集團違規 將整改 稱配合港監管機構調查 證券業界：整治好始能復牌
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福士CEO下月卸任 保時捷CEO接替
美前財長薩默斯：加稅助壓抑高通脹
美推動俄油價設上限 恐適得其反
控制價格扭曲市場 供求進一步失衡
薛偉傑：飛機餐公司 開設全球最大水耕場
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