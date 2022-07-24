控制價格扭曲市場 供求進一步失衡

美國政府於1971年8月宣布停止美元兌換黃金，意味二次大戰後的布雷頓森林體系確立的金本位制破裂。為防物價波動，時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）宣布實行為期3個月的工資及物價管制，油價與天然氣價格是重點控制的項目。不過物價凍結措施由90天一直延長至超過1000天。在物價控制措施被解除，通脹升幅由1971年的4%左右，升至雙位數百分比。

列根撤物價控制 汽油價格5年降1/3

尼克遜下台後，繼任的福特（Gerald Ford）和卡特（Jimmy Carter）也對能源價格實施一些監管措施，導致美國的石油勘探和生產急劇放緩。在1970年代中期和後期的石油危機期間，美國加油站長期大排長龍，汽油短缺問題一直延續至列根（Ronald Reagan）政府上台，廢除物價控制措施，汽油價格才在5年內下降三分之一。

80年代末追隨馬克匯率 造就索羅斯狙擊英鎊

英國曾在1980年代末試圖追隨馬克的匯率。當時英鎊幣值下降，英倫銀行試圖讓匯率政策追隨德國，希望令公眾相信，英鎊追隨馬克的走勢後，英國的通脹率也會隨之走低。這其實是要借助馬克的公信力，改變英國人的通脹預期。不過這導致英國的利率政策聽命於德國。隨着東西德統一有不少發展項目上馬，造成融資需求增加、利率上升，而英國利率也跟隨上升，妨礙了英國經濟增長。英鎊飽受沽壓，結果英國被迫宣布退出歐洲匯率機制（ERM），英鎊大跌，造就狙擊英鎊的索羅斯聲名大噪。

墨西哥方面，該國2007年因玉米餅價格急升而爆發「玉米餅暴動」（tortilla riots），當時政府曾實施價格管制措施，但最終憑藉增加從美國進口玉米，令大型供應商不敢囤積居奇，緩和了物價的壓力。

[企業地球村]