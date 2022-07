美推動俄油價設上限 恐適得其反

資料來源:路透社

俄烏危機於2月底爆發後不久,布蘭特原油價格曾逼近每桶140美元,觸及近14年高位,目前仍高於每桶100美元水平。蒙特佩克指出,在高通脹時期,很多國家都曾推出限制價格的措施,例如美國曾在1970年代嘗試將石油價格固定、英國在1980年代嘗試將外匯價格固定,而墨西哥就在2000年代嘗試將玉米餅價格固定,不過相關價格最終都由市場決定。

多國曾推限價措施 最終難敵市場力量

開戰以來,歐洲主要煉油商停止進口俄羅斯原油,但巴西、印度、中國和一些非洲國家以折扣價購入俄羅斯原油,連全球最大石油出口國沙特阿拉伯,也在次季將俄羅斯原油的進口量增加1倍以上,以供應本土發電之用,並盡量將更多自家生產的原油高價出口。

歐美正呼籲仍然進口俄羅斯原油的國家加入價格上限機制,從而以比目前更低的價格購買俄羅斯石油。不過,蒙特佩克指出,就算全球所有國家加入這機制,只要俄羅斯說一句:「我一滴油也不賣,價高者得!」整個機制就立即崩潰。

蒙特佩克指出,全球原油需求已迅速從新冠疫情復蘇,由於生產商對產能的投資不足,導致油市供應短缺。目前全球每天的原油需求量達到1億桶,而油組(OPEC)領袖沙特阿拉伯和阿聯酋的閒置產能已經不多,難以填補俄羅斯每天約1000萬桶(相當於全球10%)的原油產量。在市場供應緊張的情况下,限制俄羅斯原油價格尤其困難。

俄油買家轉售圖利 將抬高油價

蒙特佩克稱,就算俄羅斯以西方所訂的價格上限出售原油,買家也會挑戰該機制。由於其他國家出口的原油較俄羅斯昂貴,令買家有強烈的動機購入更多俄羅斯廉價石油轉售圖利,最終俄羅斯原油的買家將會在競價中把油價抬高。

蒙特佩克在2002至2016年擔任普氏能源資訊(Platts)全球市場主管,因制定普氏收盤市價(Market-on-Close, MOC)定價機制,為石油、期貨及其他衍生品定價而在業界赫赫有名。

美國智庫全球安全分析研究所(Institute for The Analysis of Global Security)聯席主任Gal Luft表示,為俄羅斯油價設定上限是「荒謬的想法」,這構思忽略了一個事實,就是石油是一種可替代(fungible)的大宗商品,也就是說每桶石油的價值是一樣的,不能違背商品的供求定律。

Luft稱,這就像有人去商店購物,要求賣家接受低於標準的價格,這不是油市的運作方式,「這是非常成熟的市場,你不能強行壓價」,最可能發生的情况是,俄羅斯將限制產量,導致市場出現人為的供應短缺。

分析:俄油限40美元 油價或升至140美元

Luft指出,歐美現在討論將俄羅斯原油價格上限設在每桶40美元,實際上可能會刺激油價升至每桶140美元。根據彭博社的消息,美國與盟友商討將俄羅斯原油價格限制在每桶40至60美元,倘超出價格上限,西方將不會向俄羅斯海上石油運輸提供融資、保險或航運等服務。

至於歐盟對俄羅斯石油實施的分階段禁運,將在年底前導致成員國進口自俄羅斯的石油量減少九成,市場憂慮此舉會進一步推高油價。

歐盟原本有近三成原油、八成柴油透過俄羅斯進口。若對俄實施進口禁令,歐盟須從其他來源進口,將導致市場供應緊張。瑞典北歐斯安銀行(SEB)大宗商品首席分析師Bjarne Schieldrop曾警告,倘七國集團(G7)向俄羅斯原油設置價格上限,國際油價可能突破每桶200美元。摩通亦警告,在極端情况下,俄羅斯可能將每天原油產量削減500萬桶,以報復G7為油價設限,屆時油價可能升至每桶380美元。

