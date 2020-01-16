福士CEO下月卸任 保時捷CEO接替

路透：主要股東要求換領導層

消息人士表示，Herbert Diess雖然為福士帶來巨大的良好改變，不過認為其溝通能力不濟。Diess在任內大力推動電動車發展，不過他過去批評福士在電動車落後於特斯拉（Tesla）（美：TSLA），曾表示公司若向電動車的過渡管理不善，或會令福士損失3萬個職位。另有消息人士稱， 由Herbert Diess監管的公司軟件部門Cariad開支遠超預算，但推出新軟件進度落後數年，也是其下台的原因之一。

Herbert Diess加入福士以前，曾是寶馬管理委員會委員，亦是寶馬研發部門最高負責人，福士在2015年發生汽車廢氣排放醜聞，Diess於2018年加入福士「救駕」。在Diess任內，福士在歐洲電動車市場取得25%市佔，高於Tesla的13%，市場關注他離任後福士能否在電動車保持領先地位。

監事會主席Hans Dieter Pötsch表示，Herbert Diess在位期間成功推動福士轉型，加強集團和旗下品牌的創新及盈利能力；不但帶領集團渡過動盪的時刻，更實施全新戰略。

Oliver Blume接任福士行政總裁後，因應保時捷有潛在分拆上市計劃，將繼續擔任保時捷的行政總裁，公司同時委任集團首席財務官Arno Antlitz額外擔任首席運營官一職，以協助Oliver Blume日常運營。