市場憂經濟惡化 美股三大指數回吐

Snap股價挫39% 摩通籲「減持」

社交媒體Snapchat母企Snap（美：SNAP）次季業績遜預期，上周五股價大挫39.1%，收報9.96美元。投行摩根大通發報告，將Snap降至「減持」評級，目標價由24美元下調至9美元。主業倚靠廣告業務的股份表現受壓（見表），Pinterest（美：PINS）和Meta（美：META）分別跌13.5%和7.6%。Twitter（美：TWTR）上季表現雖遜於預期，不過公司稱因應將被收購而不發業績指引，股價反而靠穩，微升0.8%。

分析：美股反彈料持續至9月

摩根大通報告指出，經歷今年上半年兩成熊市跌幅後，散戶都在猶疑應否重返股市，較年長投資者傾向買入傳統股票型ETF或信託基金，而年輕散戶則傾向買入個股和期權。Fundstrat技術分析師Mark Newton認為，目前美股的熊市反彈不僅曇花一現，相信將持續到9月。

ADR港股比例指數跌0.9%至20,421點，港股ADR普遍較港股收市低水，阿里巴巴（9988）ADR較港股收跌3.3%，小米集團（1810）ADR較港股收跌1.8%；只有中石化（0386）ADR較港股收高0.1%。恒指夜期收報20,428點，下跌0.9%，低水181點。