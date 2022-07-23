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2022年7月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
實際按息近封頂 季內或需加P 美加息預期升溫 1個月拆息升穿1厘
余偉文批坊間聯匯崩潰論
涉134億質押 恒大辭退夏海鈞等3高層
外資上月減持559億中國國債破紀錄
外匯局：債市波動自然現象
西證國際盈警 中期蝕2億
天貓香港停運 近期網購平台第二宗 分析指定位模糊 集團稱集中拓淘寶香港
券商：內房停預售機制 需數年過渡
渣打：爛尾樓影響內地投資氣氛
大宗商品4周流走155億美元
港航未來不減薪不裁員
飛鶴盈警 料上半年少賺最多42%
Twitter上季收入意外跌 轉蝕21億 拖累Meta Alphabet股價跌 納指挫近2％
Snap虧損擴兩倍 早段再挫36％
歐美PMI陷萎縮 美元續回落
祈耀年在港完成隔離 與學生交流
NOVO首日收逾3000票 超額17倍 恒地馬適路1期快登場 開放式至1房佔八成
CCL兩月內再失守180點
西營盤醫院道住宅地收11標書 賣地計劃最細官地 買方須保養石牆古樹
形薈1房月租1.65萬 低3年前5%
iCITY廣告涉失實 地政署促糾正
陸振球：港外儲變土儲 大增經濟效益
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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實際按息近封頂 季內或需加P 美加息預期升溫 1個月拆息升穿1厘
余偉文批坊間聯匯崩潰論
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