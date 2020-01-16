NOVO首日收逾3000票 超額17倍 恒地馬適路1期快登場 開放式至1房佔八成

明報記者 林尚民

樓花期約1年的NOVO LAND 1A期，開放式單位折實入場費329.7萬元起，項目自開放示範單位以來，連日吸引大批準買家到場參觀。項目昨日起收票，發展商表示，昨日截至下午6時，項目已收逾2600票，若以首張價單推出165個單位計，超額認購約15倍。

首日收票料為9個月最多

另據悉，項目昨日暫收逾3000票，除超額認購逾17倍外，亦是自去年10月內房中洲置業火炭星凱．堤岸首日收逾4000票後，首日收票最多新盤。近年市場首日收票最多樓盤，為去年5月新世界（0017）及港鐵（0066）推出的大圍站上蓋項目柏傲莊III，當時單日收約5700票，超額逾30倍（見圖）。此外，發展商續稱，項目即日起至8月7日將於荃灣廣場地下L1長廊舉行「NOVO LAND x Hygge Living」展覽。

除NOVO LAND 1A期外，恒地（0012） 旗下樓花期長約8個月的粉嶺北馬適路8號全新樓盤亦積極部署推售，第1期涉及603伙。恒地代理營業（一）部總經理林達民表示，項目預計最快1至2周內獲批預售，最快下月開售。

恒地馬適路項目料兩周批預售

林續稱，項目約八成單位，屬於開放式及1房戶型，亦屬北部都會區概念大盤。上述馬適路項目由5幢住宅大廈組成，單位總數約1600伙，率先推出的將屬第A、B座的第1期涉603伙，戶型由開放式至3房；而第2期稍後將會申請預售。可留意是，恒地在粉嶺北地區內持有5幅地皮，預計最多可提供1萬伙，其中已補價的馬適路項目，將屬最早登場。

事實上，不少新界樓盤近日都錄大額成交，其中萬科屯門掃管笏上源昨售出一幢洋房，為實用面積2762方呎連946方呎花園及500方呎天台的H15號屋，成交價逾4811萬元，實呎17,421元。項目迄今累售共1141伙，佔全盤近99%，其中「The Manor by Le Pont」的30間洋房，剩餘可出售單位為6伙。

另億京大埔白石角海日灣，昨透過招標以2356.2萬元售出COURT A第1座地下D室，屬實用面積1471方呎4房雙套連儲物房間隔、另連547方呎前庭，實呎16,018元，成交期為105日。