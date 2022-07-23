Snap虧損擴兩倍 早段再挫36％

大幅放慢招聘 緊縮開支

值得注意的是，自Snap於2018年作為上市公司度過首個完整財年以來，其各個財季的收入按年升幅平均達到50%。Snap警告，由於短視頻軟件TikTok等競爭對手搶佔市場份額，劇烈的競爭對業務造成損害。Snapchat上季每日活躍用戶數量按年增18%至3.47億，略高於分析師預期的3.44億。

Snap表示，宏觀經濟挑戰導致商界縮減廣告支出，移動作業系統的私隱政策變化也影響其廣告投放能力，而同業對廣告資金的競爭趨於激烈。Snap上季淨虧損達4.22億美元（約33億港元），較去年同期的1.5億美元虧損擴大1.8倍。Snap準備大幅放慢招聘步伐，加入其他科技公司的緊縮開支行列。Alphabet（美：GOOG）旗下Google、Meta（美：META）、Twitter（美：TWTR）和微軟（美：MSFT）等也在放緩招聘。Snap表示，將專注於產品創新、多元化創收等，以應對增長放緩的問題。考慮到市場的不確定性，Snap不發布本財季的收入及盈利預測。不過Snap表示，董事會已批准進行5億美元股票回購。倘Snap股價在10年內達40美元，將進行拆股。

（綜合報道）

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