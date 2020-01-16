涉134億質押 恒大辭退夏海鈞等3高層

恒大物業現金為第三方質押 再給恒大

中國恒大表示，根據公司獨立調查委員會初步調查所得的資訊，上述恒大物業質押相關的貸款透過第三方（ 扣除費用後）劃轉回流至中國恒大，用作集團的一般營運。中國恒大指出，於2020年12月至去年9月期間，該134億元分為三筆存單質押，分別為20億、87億及27億元，分別以作恒大物業的子公司以定期存款為多家第三方公司存單質押擔保，以及集團向第三方借款、用於支付集團對恒大物業的子公司應付的款項，惟三筆款項因借款方未能還款，而存單質押被強制執行。

根據初步調查資料，夏海鈞、首席財務官潘大榮，及子公司恒大集團執行總裁柯鵬參與上述安排，因此董事會決議要求上述3人辭任集團的職務。

恒大物業稱調查質押為復牌條件

中國恒大稱，公司正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過集團轉讓資產予恒大物業抵消相關款項。在有關償還方案落實後，將發出進一步公告；並稱將考慮委任內控顧問對其內控及風險管理系統作全面評估。

中國恒大同時宣布，委任執董肖恩為行政總裁；副總裁劉振獲委任為執董；副總裁錢程獲委任為執董及首席財務官。

此外，恒大物業表示，於上月中接獲聯交所發出的復牌指引，包括對公司134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施。公司表示，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間，又表示聯交所有權將已連續停牌18個月的任何證券除牌，而恒大物業的有關期限將於明年9月20日屆滿，股份將繼續暫停買賣。