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2022年7月22日星期五
植耀輝 焦點股
投資策略
新盤低開 豫豐3年實蝕逾50萬沽 半新盤泓碧首「見血」 業主蝕一成易手
業主移民急沽 傲雲峰2房實呎1.65萬兩年低
NOVO LAND今起收票
新地半億打造2萬呎apm Garden
地監局半年接106宗代理投訴 按年跌45%
ESR葵涌物流地擬發展凍倉
匯豐內地公司設黨支部 外資行首家 發言人：不影響日常運作 金融時報：同業感壓力
彭博：領展競購星商場組合 值225億
負債低借貸空間大 冀增海外投資比重
傳%Arabica中國業務再融資 晉獨角獸
克而瑞：內地230樓盤捲「停供潮」
建業控股股東減持套現 再借予公司
疫情肆虐 金沙次季淨虧損按年擴1.5倍
「惡意逃避監管」 滴滴罰款80億 市場冀App重新上架 鋪路港上市
國美昨突停牌 待發主要交易
ASMPT半年多賺38% 預警本季收入跌逾兩成
何猷啟伙太平洋未來進軍元宇宙
富途：港投資者活躍勝美星 每日有交易
維達半年純利跌34% 多次加價應對成本升
OpenRice伙Equinix香港寬頻攻東南亞
歐央行大手加息半厘 另買債扶弱國 歐元一度抽升 意德息差回落
上海封城下 Tesla次季盈利倍升
福特擬裁8000人 騰資金拓電動車
徐風：Tesla賣Bitcoin 公司蝕「教主」賺
植耀輝：全球熱浪 或利家電股
方保僑：安心出行實名制 須兼顧防疫私隱
技術取勝：中國高速傳動料上試5.8元
盧駿匡：恒指現處安全博反彈範圍
劉思明：港股陷困局 手遊股異動
周顯：快狗大跌 唇亡齒寒
湯文亮：叫人勿買樓 身分尷尬
加國樓巿料調整 港人置業宜留意 央行加息抗通脹 供樓能力恐削弱
植耀輝：全球熱浪 或利家電股
【明報專訊】過去一星期全球大部分地區熱得有點過分，有同事問筆者，有沒有一些熱浪受惠股概念？憑直覺馬上聯想到家電（冷氣、雪櫃及洗衣機）或雪糕飲品之類。
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