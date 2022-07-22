上海封城下 Tesla次季盈利倍升

一年多來利潤首按季下滑

經調整每股盈利2.27美元，按年增長57%，高於分析師預期。上季收入按年增42%至169億美元，略低於分析師預期的171億美元。Tesla至今早零時大升8.5%，報805.64美元。

受上海生產受阻及零件短缺等影響，Tesla上季實際交付量為254,695輛，是兩年多以來首次按季下滑，但其交付量按年升幅仍達27%。Tesla預期，全年交付量仍可按年增長五成，即全年交付量將達140萬輛以上，意味下半年需交付80多萬輛，券商Wedbush分析師Dan Ives預期可達標。

交付量按年增27%

不過許多分析師料Tesla今年的交付量達150萬輛，意味下半年交付量需達93.5萬輛，較去年同期高七成。Tesla行政總裁馬斯克周三表示，柏林新廠房6月每周產量超過1000輛，預計美國得州新廠房未來數月產量超過每周1000輛。不過受通脹及電動車組件供應緊張等影響，Tesla上季的電動車業務毛利率為27.9%，低於上一季的32.9%。

減持比特幣 增9億美元現金

Tesla又透露已將去年買入的15億美元比特幣沽出四分之三，兌換為法定貨幣。此次兌換為Tesla第二季的資產負債表增加9.36億美元現金。

（綜合報道）

[國際金融]