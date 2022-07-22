上海封城下 Tesla次季盈利倍升

【明報專訊】儘管上海封城導致生產受阻，加上美國得州及德國柏林的超級工廠升級令成本高企，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）次季盈利仍按年增長98%至22.6億美元，高於分析師預期，惟這是Tesla一年多以來首次季度利潤下滑。
一年多來利潤首按季下滑
經調整每股盈利2.27美元，按年增長57%，高於分析師預期。上季收入按年增42%至169億美元，略低於分析師預期的171億美元。Tesla至今早零時大升8.5%，報805.64美元。
受上海生產受阻及零件短缺等影響，Tesla上季實際交付量為254,695輛，是兩年多以來首次按季下滑，但其交付量按年升幅仍達27%。Tesla預期，全年交付量仍可按年增長五成，即全年交付量將達140萬輛以上，意味下半年需交付80多萬輛，券商Wedbush分析師Dan Ives預期可達標。
交付量按年增27%
不過許多分析師料Tesla今年的交付量達150萬輛，意味下半年交付量需達93.5萬輛，較去年同期高七成。Tesla行政總裁馬斯克周三表示，柏林新廠房6月每周產量超過1000輛，預計美國得州新廠房未來數月產量超過每周1000輛。不過受通脹及電動車組件供應緊張等影響，Tesla上季的電動車業務毛利率為27.9%，低於上一季的32.9%。
減持比特幣 增9億美元現金
Tesla又透露已將去年買入的15億美元比特幣沽出四分之三，兌換為法定貨幣。此次兌換為Tesla第二季的資產負債表增加9.36億美元現金。