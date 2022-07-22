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歐央行大手加息半厘 另買債扶弱國 歐元一度抽升 意德息差回落

【明報專訊】歐洲央行宣布11年來首次加息，央行委員一致議決，將3項關鍵利率各上調0.5厘，較前瞻指引所預示的0.25厘升幅高出1倍，其中存款利率升至零水平，結束歷時8年的負利率政策。歐洲央行另將邊際貸款利率提升至0.75厘，主要再融資利率則提升至0.5厘，並預告在下次9月會議將繼續加息。為防加息導致意大利等歐元區邊緣國家的借貸成本不合比例上升，歐洲央行委員一致議決，推出名為傳導保護工具（TPI）的新買債計劃，確保貨幣政策在整個歐元區平穩傳遞。

由於加息幅度超出預期，歐元兌美元昨晚一度由1.019升至1.027水平，但隨後升幅收窄。意大利和德國10年期國債孳息率的利差，昨晚由2.5厘回落至2.3厘。泛歐Stoxx 600指數昨晚收市微升0.2%。不過美國經濟數據比預期差，上周的首次申領失業救濟人數升至25.1萬，是去年11月中以來最高，道指午夜前下滑。美國電訊商AT&T（美：T）及美國航空（美：AAL）業績遜預期，兩者午夜前股價跌8%。

領失業救濟多過預期 道指早段挫

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）稱，歐元轉弱令通脹壓力增加，考慮到TPI就位，因此決定透過較大的加息幅度，結束負利率政策。她表示，此前對9月的前瞻指引已不再適用，從現在起將以經濟數據為基礎，靈活調整貨幣政策。

根據歐洲央行的聲明，TPI的購買規模，將取決於政策傳導所面臨的風險。歐洲央行將決定如何使用TPI，未來將在二級市場購買成員國的資產，而購買重點包括公共部門的證券（由國家、地區政府及政府機構發行的債務），且主要購買1至10年期的債券，在需要時也可考慮購買私營機構的證券。參與TPI的成員國須遵守歐盟的財政原則，避免嚴重的宏觀經濟失衡，並維持財政的可持續性。除TPI以外，在新冠疫情期間推出的「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」，其到期債券再投資仍是應對傳導機制風險的主要防線。

分析認為，歐洲央行的部署，反映其對通脹失控的擔憂，壓倒其對潛在增長放緩的疑慮。拉加德指出，能源價格短期內將持續高企，食物價格仍會上漲，多數核心通脹指標將繼續上升，而價格壓力正向不同領域蔓延。她形容俄烏戰爭持續對經濟造成拖累，下半年經濟前景仍不明朗，不過初步迹象顯示，一些供應鏈瓶頸正在緩解。

日央行上調今年通脹預期

此外，雖然日圓或續貶，但日本央行將利率控制在極低水平，優先支持經濟。日本央行鑑於進口商品漲價，把2022年度消費者物價上漲預期，上調至較上年度高2.3%。日本2022年1至6月的貿易逆差達7.9241萬億日圓（約4495億港元），創1979年有數據以來的半年新高。

（綜合報道）

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相關字詞﹕傳導保護工具（TPI） 負利率 通脹 加息 歐洲央行

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