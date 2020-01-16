經濟

克而瑞：內地230樓盤捲「停供潮」

【明報專訊】內地維持LPR利率不變，加上爛尾樓風波擴大，內房昨續捱沽。據克而瑞地產研究報告，截至7月19日的不完全統計，全國累計約230個項目業主發布了強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。

民企內房續捱沽

內房股昨日再度受壓，民企內房沽壓尤為沉重，旭輝（0884）全日跌15.1%；藍籌碧桂園（2007）及龍湖（0960）分別跌6.5%及7.2%；時代中國（1233）跌4.2%；萬科（2202）跌3.32%。物管股方面，碧桂園服務（6098）跌近9%、旭輝永升（1995）跌8.5%，金科服務（9666）跌5.9%等。

報告選取30個涉及停貸的重點城市為例，7月4至17日的兩周新房成交規模按月兩連跌。

而新開盤項目去化率和轉化率也遭遇了顯著下降。除了7月新房成交較6月自然回落因素外，從推盤量、認購量和到訪量數據來看，今年第29周（7月9日至15日）去化率和轉化率分別降至23%和19%，較此前高點分別下降21和19個百分點。

佳源沈天晴再遭多次斬倉

報告指停貸事件雖屬個別預售樓盤出現，但對整體購房者產生了一定影響，短期內構成較大負面影響，如延後購房計劃重新觀望、不購買一手新房而購買二手期房等。停貸事件下購房者選擇不存在「交付」風險的二手現樓，規避處在風口浪尖的預售樓花。

此外，據聯交所股權披露顯示，屢遭斬倉的佳源國際（2768）大股東沈天晴分別在7月11至13日遭多次斬倉，分別達1.38億股、6757.4萬股及5100萬股，平均價分別為0.4395、0.3976及0.3774元，合計涉及1.065億元。

相關字詞﹕沈天晴 中海外 旭輝永升 佳源國際 碧桂園 旭輝 停貸 克而瑞 爛尾樓

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