經濟

傳%Arabica中國業務再融資 晉獨角獸

【明報專訊】彭博引述消息報道，被視為星巴克在中國的競爭對手、日本咖啡連鎖店「%Arabica」中國營運商福盟國際（Lucky Ace International）正考慮推進新一輪融資，令其中國業務估值最高達12億美元（約93.6億港元），如完成今輪融資將躋身「獨角獸」行列。

彭博：最高估值94億

消息稱，擁有%Arabica大中華區獨家經營權的福盟國際在上一輪融資後，其估值約為8億至9億美元，現正尋求融資約3億美元，以支持其業務擴張，已接觸潛在投資者。

消息又稱，福盟國際仍在與投資者討論，融資規模及估值可能有變。私募基金太盟（PAG）及%Arabica均沒有回應彭博查詢。

翻查資料，福盟國際的控股股東為離岸註冊公司，據了解，目前公司由PAG控制，董事之一馬焱俊為太盟合伙人之一；眾安在線（6060）主席歐亞平兒子歐晉堯亦有份成立，2017年公司上市時曾在招股記者會高調拿着「%Arabica」 咖啡，虛銀眾安銀行亦曾提供品牌咖啡「買一送一」的獨家優惠，惟現時未知是否仍然持股。

視為內地星巴克對手

據%Arabica網頁，品牌於2014年在京都成立，2017年在港開設了兩間位於尖沙嘴及中環的門店後，2018年首次擴大分店網絡至內地。%Arabica目前在大中華區有61間分店，50間在內地、10間在香港、1間在澳門，未來將繼續在大中華地區傳揚品牌美學和哲學。

內地茶飲行業近年發展迅速，孕育了奈雪的茶（2150）、喜茶等品牌，精品咖啡市場亦快速崛起，星巴克及瑞幸咖啡在內地分別擁有逾5000及6000間門店。

除了瑞幸咖啡曾在美上市，由字節跳動、美團（3690）投資、源自上海的連鎖品牌「Manner咖啡」至今已開設逾400間店，去年10月外電曾引述消息指，該品牌計劃來港上市集資至少3億美元，惟創辦人否認指無相關計劃。

相關字詞﹕太盟 歐亞平 歐晉堯 眾安在線 Manner咖啡 福盟國際 星巴克 字節跳動

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