經濟

彭博：領展競購星商場組合 值225億

【明報專訊】領展（0823）近年積極到中國內地、英國及澳洲連環收購商場、商廈，最新外電彭博報道引述消息稱，該集團及凱德綜合商用信託，已分別示意有興趣競購新加坡聯總平價合作社（NTUC，或稱職總創優）一籃子商場及商業物業，有傳該批物業價值高達40億坡元（約225.34億港元）。其他競購者亦包括當地另一「地頭蟲」星獅地產、信和置業（0083）黃氏家族旗下新加坡遠東酒店信託。

領展未回應報道

據報道，是次非具約束力的競購，將今個月底結束，競購者可予以考慮甚至退出。消息稱，凱德綜合商用信託已為潛在交易尋求融資，並表示正與相關各方討論，及評估潛在的可能。領展正與一顧問就潛在競購着手工作。NTUC旗下持有擬放售的一籃子物業的Mercatus Co-operative Ltd（下稱Mercatus），亦正與財務顧問推動工作。

Mecatus目前在新加坡管理逾100億坡元商場等資產。當中該公司表示，正就包括位於宏茂橋的AMK HUB（或稱宏茂橋城）及附近之湯申大廈分契樓面、Jurong Point（裕廊坊）、鄰近小印度實龍崗路附近並坐擁24小時營業的折扣店經營所在之合營NEX商場，作策略檢討及探索方案 。

當地傳媒《聯合早報》報道，Mercatus已找摩根大通為財務顧問。據稱該等項目可淨出租面積達150萬平方呎。該公司另擁有核心金融區萊佛士坊附近的貴重商廈One Marina Boulevard（濱海林蔭道1號）。資料顯示，新加坡近年鮮有一籃子商場放售的情况，只曾與會德豐有合作關係的商人王明星，去年曾提出競購新加坡報業控股的地產組合，引起當地矚目。

料成最大額海外交易

領展對於彭博的報道沒有回應。此前領展管理層曾與傳媒表示，擬物色收購新加坡及日本物業，行政總裁王國龍稱會優先在該兩個市場物色寫字樓項目，將來才伺機收購商場。但有關提議拋出多時，尚未見領展有具體動作。反而集團近一年較積極在澳洲悉尼及墨爾本連環收購商場及寫字樓。由2020年4月至目前為止，該集團在英國及澳洲出資共133.12億元進行4項海外收購（見表）。若今次競購屬實，有機會成為領展歷來最大金額的海外交易。內地方面，該集團近期轉而吸納較多與物流業相關的項目。

相關字詞﹕王國龍 領展

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