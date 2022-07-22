業主移民急沽 傲雲峰2房實呎1.65萬兩年低

泓景臺業主持貨3年多平手離場

另外，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，有額印鬆綁貨業主近平手離場。美聯高級分區營業經理張靖稱，泓景臺7座中層G室，實用473方呎，2房間隔，以820萬元易手、實呎17,336元。原業主2019年2月約768萬元購入，持貨逾3年多後易手，帳面獲利52萬元或7%，連使費計近平手離場。

十大屋苑之一的老牌屋苑美孚新邨，再錄低價成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨5期中層A室，實用面積654方呎，3房1套間隔，望內街景，單位今年1月放盤時叫價978萬元，累減118萬元或12%，獲買家以860萬元承接，實呎13,150元，比市價低約5%。原業主2013年6月708.5萬元購入，帳面獲利151.5萬元或21%。他續稱，本月美孚新邨暫錄14宗成交，比上月同期11宗多3宗或約27%。

[香港地產]