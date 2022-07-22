經濟
香港地產

業主移民急沽 傲雲峰2房實呎1.65萬兩年低

【明報專訊】新盤搶客，二手交投放緩，抗跌力較強的市區二手屋苑，呎價亦見回落。鄰近未來新盤供應重鎮啟德區的土瓜灣傲雲峰，位於1座中層H室剛錄成交，單位實用479方呎，2房間隔，望啟德發展區，原業主因計劃移民，新近以790萬元沽出單位，實呎16,493元，呎價見屋苑同類單位近兩年新低。中原高級分行經理莊鈞雄表示，新買家為同區用家，原業主2010年3月340萬元購入，持貨約12年，帳面獲利450萬元或約1.3倍。

泓景臺業主持貨3年多平手離場

另外，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，有額印鬆綁貨業主近平手離場。美聯高級分區營業經理張靖稱，泓景臺7座中層G室，實用473方呎，2房間隔，以820萬元易手、實呎17,336元。原業主2019年2月約768萬元購入，持貨逾3年多後易手，帳面獲利52萬元或7%，連使費計近平手離場。

十大屋苑之一的老牌屋苑美孚新邨，再錄低價成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨5期中層A室，實用面積654方呎，3房1套間隔，望內街景，單位今年1月放盤時叫價978萬元，累減118萬元或12%，獲買家以860萬元承接，實呎13,150元，比市價低約5%。原業主2013年6月708.5萬元購入，帳面獲利151.5萬元或21%。他續稱，本月美孚新邨暫錄14宗成交，比上月同期11宗多3宗或約27%。

[香港地產]

相關字詞﹕啟德區 美孚新邨 泓景臺 傲雲峰

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