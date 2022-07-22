經濟
香港地產

新盤低開 豫豐3年實蝕逾50萬沽 半新盤泓碧首「見血」 業主蝕一成易手

【明報專訊】屯門兆康NOVO LAND低價開盤後，屯門區二手交投近乎冰封，僅錄得零星成交，而個別物業投資者為急於套現換貨，更不惜蝕讓，其中屯門豫豐花園有業主以536.8萬元沽出2房單位，持貨約3年多實蝕近一成離場。NOVO LAND低開影響更不限於屯門區，新界各區均連錄低價或蝕讓成交，當中馬鞍山「半新盤」泓碧錄得首宗二手蝕讓個案。

明報記者 容婌維

受新盤低開拖累，二手樓蝕讓潮有蔓延之勢。美聯物業首席高級營業經理黃瑞麟表示，上述為豫豐花園8座中層G室，實用面積約450方呎，2房間隔連露台，新近以536.8萬元易手，實呎11,929元。原業主2019年4月560萬元購入，持貨約3年多後轉手，帳面蝕23.2萬元或約4%；若連使費計料實蝕逾50.9萬元或約9%。黃透露，原業主為投資收租客，因需套現換貨而蝕讓單位。

樓齡僅約兩年的馬鞍山泓碧，近日錄得首宗二手蝕讓成交。中原地產區域營業經理胡耀祖表示，泓碧3座中層K室，實用面積518方呎，2房間隔，原業主計劃換樓，早前開價878萬元放盤，議價後減價28萬元或約3%，以850萬元易手，實呎16,409元。原業主2019年4月以898.7萬元一手購入單位，持貨約3年多轉手，帳面蝕約48.7萬元或約5%；若連使費計料實蝕逾90.9萬元離場，實際蝕幅約一成。

第一城3房613萬沽 6年平手離場

沙田區近日接連錄得多宗低市價成交，美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城12座低層F室，實用面積484方呎，3房間隔，原業主起初叫價712萬元放盤超過一年，至近月累減99萬元或近14%，最新以613萬元易手，實呎12,665元，低市價約15%。原業主於2016年10月以約582萬元購入，持貨約6年，帳面獲利31萬元或約5%，惟連使費計後料僅近平手離場。據匯豐及中銀網上估價，上述單位估值介乎695萬至736萬元，即成交價較銀行估值低12%至17%。

金獅花園2房低見360萬

另外，大圍金獅花園2房戶失守400萬元大關。翁凱傑稱，金獅花園1期A座低層4室，單位實用270方呎，2房間隔，原業主開價400萬元放盤，新近減價40萬元或一成，以360萬元易手、實呎13,333元，低市價一成。

代理：兩成放盤業主有意賣轉租

不過，原業主於2004年9月以約55萬元購入單位，持貨近18年，帳面獲利305萬元或逾5.5倍。翁透露，近日樓價回調下，區內約兩成放盤業主有意轉賣為租，一般為持貨逾10年、持貨力較強的業主。

[香港地產]

相關字詞﹕泓碧 金獅花園 低市價成交 沙田第一城 豫豐花園 二手成交 二手蝕讓

上 / 下一篇新聞

業主移民急沽 傲雲峰2房實呎1.65萬兩年低
業主移民急沽 傲雲峰2房實呎1.65萬兩年低
NOVO LAND今起收票
NOVO LAND今起收票
新地半億打造2萬呎apm Garden
新地半億打造2萬呎apm Garden
地監局半年接106宗代理投訴 按年跌45%
地監局半年接106宗代理投訴 按年跌45%
ESR葵涌物流地擬發展凍倉
ESR葵涌物流地擬發展凍倉
匯豐內地公司設黨支部 外資行首家 發言人：不影響日常運作 金融時報：同業感壓力
匯豐內地公司設黨支部 外資行首家 發言人：不影響日常運作 金融時報：同業感壓力
彭博：領展競購星商場組合 值225億
彭博：領展競購星商場組合 值225億
負債低借貸空間大 冀增海外投資比重
負債低借貸空間大 冀增海外投資比重
傳%Arabica中國業務再融資 晉獨角獸
傳%Arabica中國業務再融資 晉獨角獸
克而瑞：內地230樓盤捲「停供潮」
克而瑞：內地230樓盤捲「停供潮」
建業控股股東減持套現 再借予公司
建業控股股東減持套現 再借予公司
疫情肆虐 金沙次季淨虧損按年擴1.5倍
疫情肆虐 金沙次季淨虧損按年擴1.5倍
「惡意逃避監管」 滴滴罰款80億 市場冀App重新上架 鋪路港上市
「惡意逃避監管」 滴滴罰款80億 市場冀App重新上架 鋪路港上市
國美昨突停牌 待發主要交易
國美昨突停牌 待發主要交易
ASMPT半年多賺38% 預警本季收入跌逾兩成
ASMPT半年多賺38% 預警本季收入跌逾兩成
何猷啟伙太平洋未來進軍元宇宙
何猷啟伙太平洋未來進軍元宇宙
富途：港投資者活躍勝美星 每日有交易
富途：港投資者活躍勝美星 每日有交易
維達半年純利跌34% 多次加價應對成本升
維達半年純利跌34% 多次加價應對成本升
OpenRice伙Equinix香港寬頻攻東南亞
OpenRice伙Equinix香港寬頻攻東南亞
歐央行大手加息半厘 另買債扶弱國 歐元一度抽升 意德息差回落
歐央行大手加息半厘 另買債扶弱國 歐元一度抽升 意德息差回落
上海封城下 Tesla次季盈利倍升
上海封城下 Tesla次季盈利倍升
福特擬裁8000人 騰資金拓電動車
福特擬裁8000人 騰資金拓電動車
徐風：Tesla賣Bitcoin 公司蝕「教主」賺
徐風：Tesla賣Bitcoin 公司蝕「教主」賺
植耀輝：全球熱浪 或利家電股
植耀輝：全球熱浪 或利家電股
方保僑：安心出行實名制 須兼顧防疫私隱
方保僑：安心出行實名制 須兼顧防疫私隱
技術取勝：中國高速傳動料上試5.8元
技術取勝：中國高速傳動料上試5.8元
盧駿匡：恒指現處安全博反彈範圍
盧駿匡：恒指現處安全博反彈範圍
劉思明：港股陷困局 手遊股異動
劉思明：港股陷困局 手遊股異動
周顯：快狗大跌 唇亡齒寒
周顯：快狗大跌 唇亡齒寒
湯文亮：叫人勿買樓 身分尷尬
湯文亮：叫人勿買樓 身分尷尬
加國樓巿料調整 港人置業宜留意 央行加息抗通脹 供樓能力恐削弱
加國樓巿料調整 港人置業宜留意 央行加息抗通脹 供樓能力恐削弱