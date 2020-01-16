ESR逾52億奪葵涌貨櫃碼頭旁物流地

曾氏續稱，此為ESR在港首個物流發展項目，而基金在港另一發展項目為葵涌光輝凍倉全幢，現作數據中心。

每呎樓面地價3539元 市場估值上限

運輸及物流局發言人稱，市場對葵涌市地段第531號的招標反應理想，反映業界對物流用地有一定需求。政府會繼續物色更多合適用地，發展多層現代物流設施，以持續推動現代物流業發展。上述地皮共收到3份標書，餘下入標兩個財團分別為嘉民集團及豐樹產業。

資料顯示，ESR Group Limited今年委任長實（1113）執行董事趙國雄為非執行董事，他亦是亞騰資產管理的創始主席兼董事、泓富資產管理（作為泓富產業信託的管理人）主席兼非執行董事。

太古灣仔地中標價高次標15%

另太古地產（1972）上月以逾19.6億元中標灣仔皇后大道東住宅「限呎地」，每呎樓面地價約16,888元，地政總署公布餘下20份入標價，介乎9.83億至16.999億元，每方呎樓面地價8467至14,630元，即太古出價較次標高逾2.62億元或15%。上述官地原為呂祺教育服務中心，地皮面積約1.32萬方呎，可建樓面約11.62萬方呎。