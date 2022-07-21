新盤低開 屯門本月二手交投急跌六成

開價當日 元朗錄1宗二手成交

中原地產副區域營業經理王勤學表示，NOVO LAND 1A期於剛過去周二開價當日，元朗僅錄1宗二手成交，為尚悅8座中層K室，實用743方呎，3房1套間隔，以932萬元易手、實呎12,544元，仍屬近期理想價水平。原業主2012年10月704.6萬元一手購入，持貨約10年，帳面獲利227.4萬元或約32%。

另外，市場再錄業主蝕使費離場個案。中原地產市務經理梁建禮表示，大埔富．盈門1座中層D室，實用841方呎，3房1套連工人套房間隔，原業主放盤開價1200萬元，議價後減價100萬元或約8%，以1100萬元易手，實呎13,080元。

上述單位原業主2014年1059萬元一手購入，持貨約8年，帳面獲利41萬元或約3.9%；若連使費計料需實蝕逾9.7萬元或約0.9%離場。

富豪花園3房668萬沽 7年升約一成

新界區部分樓齡較大的老牌屋苑，即使業主持貨多年，樓價升幅亦不顯著。市場消息稱，樓齡約40年的沙田富豪花園，位於M座低層G室，實用560方呎，3房間隔，新近以668萬元易手，較市價低近一成，實呎11,929元。原業主2015年600萬元購入，持貨約7年，帳面僅獲利68萬元約11%。