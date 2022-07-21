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內地生搶租偉華2房 呎租54元逼九龍站 重返2018年歷史高位 較同類市價高兩成

【明報專訊】自2020年新冠病毒殺入本港後，內地生來港租樓大幅減少，但今年有重現內地生租樓潮之勢，帶挈部分屋苑逆市錄高價租賃成交，其中沙田偉華中心一個2房單位，業主臨場反價後獲3名內地生以月租1.6萬元承租，實用呎租逼54元，重返2018年屋苑高峰，甚至直逼九龍站豪宅物業呎租水平。另外，大圍金禧花園一個2房單位，亦獲2名內地生透過網上睇樓後預付一年、即約17萬元租用。

明報記者 林尚民

美聯物業助理營業董事陳國良表示，今年市場錄得多宗內地生租樓，帶挈沙田市中心一帶屋苑，本月至今已錄得超過60宗租務成交，比上月同期約25宗多出約1.5倍，而本月新租個案中，內地生租樓比例更達七成之多，他表示，今年內地生租樓明顯較過往3年多，主要由於2019年發生反修例事件，而往後兩年新冠疫情嚴重，不少大學採網上上課，而今年疫情回穩，加上《國安法》下內地家長放心子女來港，故今年內地生來港個案較多。

沙田市中心租賃倍升 內地生佔七成

他表示，偉華中心1座中層H室，實用297方呎，2房間隔，原叫租1.5萬元，業主臨場反價，最終獲就讀於中大的3名內地生經網上睇樓後，以1.6萬元合租，實用呎租53.9元，創屋苑近4年呎租新高，重返2018年租金高峰。單位由長線投資者去年底以510萬元購入並進行翻新，且配備全屋家電，租金回報約3.7厘。鄧補充，偉華中心同座向2房戶叫租約1.3萬元，即最新租出單位租金較市價高約兩成。

另中原地產分行市務經理唐嘉銘表示，金禧花園3座中層A室，實用338方呎，2房間隔，獲2名內地女學生於網上睇樓一小時後以月租1.4萬元租用，並預付一年租金涉約17萬元，實用呎租41.4元。業主2004年115萬元購入，租金回報約14.6厘。

內地生網上睇樓 合租金禧兩房

不過，部分非內地生租住的地區，卻暫未見受惠，美聯高級區域經理余迅力稱，天后柏傲山6座低層連平台特色戶，實用1188方呎，3房連套房及士多房間隔，獲本地家庭客以7萬元承租，較叫租低9000元或11%，實用呎租近59元。柏傲山入伙初期，該單位於2016年曾以8萬元租出，事隔6年，單位租金大跌1萬元或逾一成。業主2014年10月約3,402萬元購入，租金回報約2.5厘。

另美聯助理聯席董事張國峰稱，將軍澳維景灣畔1座高層B室，實用799方呎，3房1套連多用途房，獲內地客以2.65萬元租用，實用呎租約33.2元。單位5月放盤，原叫租3.2萬元，上月底減至2.98萬元，今再減至2.65萬元租出，累減5500元或17%，較單位2年前租出時3萬元大減3500元或近12%。業主2010年753萬元購入，租金回報約4.2厘。

相關字詞﹕維景灣畔 柏傲山 金禧花園 內地生租樓 偉華中心

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