Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
回歸25年
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年7月21日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
金管局推業主轉按銀行直接轉帳 不經律師行交收 阮國恒：年底再檢討
港銀內房貸款 金管局：風險可控
新世界傳放售逾百億非核心資產
李克強：不為過高增長目標 出台超大刺激措施
瑞銀：拆息上升 有利港交所增利息收入
恒大供貨商傳拒還銀行貸款
港資產財富管理業務規模 去年升2% 2.15萬億資金淨流入 增幅自2018年有紀錄新低
恒指房託股息指數升3.5% 跑贏大市
不當處理客戶資產 加皇投資罰770萬元
騰訊持股近兩成 檸萌影視擬籌4.7億
中移動5G客突破5億 新客增速放緩
境外核數師認可申請 財匯局研網上處理
復星醫藥擬非公開發行A股籌45億人幣
Netflix次季用戶減97萬 勝預期 亞太區訂戶續增 料今季回升百萬戶
英上月通脹9.4% G7中最高
馬斯克收購Twitter糾紛 美法院10月審理
ASML下調全年淨銷售額增長預測至10%
徐風：強敵環伺 Netflix未可看好
技術取勝：商湯後市或回試2元
國泰「班機回朝」準備起航
卡樂B成pandamart最受歡迎零食
劉思明：電動車股調整未完 電池股逆勢向上
周顯：教授話用外匯儲備開發土地
湯文亮：業主反口 買家一定要壓價
內地生搶租偉華2房 呎租54元逼九龍站 重返2018年歷史高位 較同類市價高兩成
新盤低開 屯門本月二手交投急跌六成
恒地粉嶺北新區首發項目涉1600伙
ESR逾52億奪葵涌貨櫃碼頭旁物流地
古洞粉嶺4地改劃住宅料提供6080伙
仲量聯行：中環甲廈空置率逼8% 半年新高
富達貝萊德法巴：美國樓市有調整無大跌
兩利好對冲加息 港樓價料溫和調整
劉思明：電動車股調整未完 電池股逆勢向上
【明報專訊】美股繼續向好，港股早段跟隨做好，但未能吸引資金進一步追貨，以至升幅不斷收窄。目前仍在波幅內反彈，形勢上依然分化，周期行業偏淡，疫後復蘇概念偏強。
相關字詞﹕
數據尋寶
財經專欄
劉思明
上 / 下一篇新聞
金管局推業主轉按銀行直接轉帳 不經律師行交收 阮國恒：年底再檢討
港銀內房貸款 金管局：風險可控
新世界傳放售逾百億非核心資產
李克強：不為過高增長目標 出台超大刺激措施
瑞銀：拆息上升 有利港交所增利息收入
恒大供貨商傳拒還銀行貸款
港資產財富管理業務規模 去年升2% 2.15萬億資金淨流入 增幅自2018年有紀錄新低
恒指房託股息指數升3.5% 跑贏大市
不當處理客戶資產 加皇投資罰770萬元
騰訊持股近兩成 檸萌影視擬籌4.7億
中移動5G客突破5億 新客增速放緩
境外核數師認可申請 財匯局研網上處理
復星醫藥擬非公開發行A股籌45億人幣
Netflix次季用戶減97萬 勝預期 亞太區訂戶續增 料今季回升百萬戶
英上月通脹9.4% G7中最高
馬斯克收購Twitter糾紛 美法院10月審理
ASML下調全年淨銷售額增長預測至10%
徐風：強敵環伺 Netflix未可看好
技術取勝：商湯後市或回試2元
國泰「班機回朝」準備起航
卡樂B成pandamart最受歡迎零食
劉思明：電動車股調整未完 電池股逆勢向上
周顯：教授話用外匯儲備開發土地
湯文亮：業主反口 買家一定要壓價
內地生搶租偉華2房 呎租54元逼九龍站 重返2018年歷史高位 較同類市價高兩成
新盤低開 屯門本月二手交投急跌六成
恒地粉嶺北新區首發項目涉1600伙
ESR逾52億奪葵涌貨櫃碼頭旁物流地
古洞粉嶺4地改劃住宅料提供6080伙
仲量聯行：中環甲廈空置率逼8% 半年新高
富達貝萊德法巴：美國樓市有調整無大跌
兩利好對冲加息 港樓價料溫和調整
金管局推業主轉按銀行直接轉帳 不經律師行交收 阮國恒：年底再檢討
港銀內房貸款 金管局：風險可控
新世界傳放售逾百億非核心資產
李克強：不為過高增長目標 出台超大刺激措施
瑞銀：拆息上升 有利港交所增利息收入
恒大供貨商傳拒還銀行貸款
港資產財富管理業務規模 去年升2% 2.15萬億資金淨流入 增幅自2018年有紀錄新低
恒指房託股息指數升3.5% 跑贏大市
不當處理客戶資產 加皇投資罰770萬元
騰訊持股近兩成 檸萌影視擬籌4.7億
中移動5G客突破5億 新客增速放緩
境外核數師認可申請 財匯局研網上處理
復星醫藥擬非公開發行A股籌45億人幣
Netflix次季用戶減97萬 勝預期 亞太區訂戶續增 料今季回升百萬戶
英上月通脹9.4% G7中最高
馬斯克收購Twitter糾紛 美法院10月審理
ASML下調全年淨銷售額增長預測至10%
徐風：強敵環伺 Netflix未可看好
技術取勝：商湯後市或回試2元
國泰「班機回朝」準備起航
卡樂B成pandamart最受歡迎零食
周顯：教授話用外匯儲備開發土地
湯文亮：業主反口 買家一定要壓價
內地生搶租偉華2房 呎租54元逼九龍站 重返2018年歷史高位 較同類市價高兩成
新盤低開 屯門本月二手交投急跌六成
恒地粉嶺北新區首發項目涉1600伙
ESR逾52億奪葵涌貨櫃碼頭旁物流地
古洞粉嶺4地改劃住宅料提供6080伙
仲量聯行：中環甲廈空置率逼8% 半年新高
富達貝萊德法巴：美國樓市有調整無大跌
兩利好對冲加息 港樓價料溫和調整
prev
next