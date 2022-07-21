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Netflix次季用戶減97萬 勝預期 亞太區訂戶續增 料今季回升百萬戶

【明報專訊】網上串流平台Netflix（美︰NFLX）連續兩季訂戶下跌，繼首季減少20萬訂戶後，Netflix昨凌晨公布第二季度業績，訂戶人數再損失約97萬，雖是公司成立以來流失最多訂戶的一季，但受惠於人氣劇集《怪奇物語》於季內推出，以及亞太區用戶數大增，季內用戶流失仍遠低於公司原先預期的200萬戶。不過，公司預期第三季訂戶只能回升100萬戶，低於分析員原先升187萬戶的預期。Netflix股價至昨晚11時升3.4%，報208.41美元。

Netflix首季錄得逾10年來首次訂戶季度流失，當時預料由於用戶共享密碼、市場激烈競爭及經濟放緩等，第二季將失200萬訂戶。第二季度期間，Neflix全球付費訂戶由首季的2.216億，降至2.207億。按地區劃分，Netflix的最大市場（美國與加拿大）訂戶人數大跌約130萬，第二大市場（歐洲、中東與非洲）亦大減約77萬名訂戶。不過，受惠於亞太地區訂戶人數延續上季升勢大增約108萬，拉丁美洲亦止跌微升約1萬，訂戶流失數量終少於預期。

《怪奇物語》第4季 吸引用戶續訂

有分析稱，上季訂戶流失遠少於預期或要歸功於新一季的《怪奇物語》，吸引不少用戶繼續訂閱，帶來超出預期的效益。Neflix表示，第四季《怪奇物語》上架4周已錄得13億小時的觀看時數，是公司歷來收視最高的英語劇集。而且新一季《怪奇物語》上架1個月內，更帶動首3季《怪奇物語》的收視也按月增逾4倍。

Netflix第二季收入按年增8.6%，但增幅持續放緩，按季跌1.2個百分點，按年更下跌10.8個百分點。當中又以歐洲、中東與非洲地區的表現最差，收入跌4%。公司又預計第三季收入增長將再放緩至4.7%。Netflix解釋，公司近60%收入皆來自美國以外地區，隨着聯儲局加息推動美元走強、歐元兌美元近20年首次跌穿1算，對公司的國際收入產生一定影響。公司稱，若扣除外匯影響，第二季收入增幅可達13%。

Netflix稱，將按照早前公布，於明年初推出帶有廣告，但收費較便宜的串流服務訂閱計劃，此服務將於少數廣告開支較高的市場先行推出，並強調現行訂閱計劃將繼續不含廣告。付費共享計劃方面，公司現正於拉丁美洲試行兩個收費方案，打算在明年正式推出。

（綜合報道）

[國際金融]

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