中移動5G客突破5億 新客增速放緩

【明報專訊】內地三大電訊商昨日公布6月營運數據，電訊商就5G上客速度不一致。中國移動（0941）披露，月內5G計劃用戶達5.11億戶，淨增1581.4萬戶，按月用戶淨增長減慢，但是首次突破5億戶。中國電信（0728）5G套餐用戶數達2.31億戶，淨增718萬戶，按月用戶淨增加快，上半年5G用戶累計淨增4385萬戶。中國聯通（0762）5G計劃用戶累計1.8億戶，淨增521.1萬戶，按月用戶淨增加快。中移動6月移動業務客戶總數近9.7億戶，6月淨增325.2萬戶，較5月的淨增20.2萬戶加快。今年上半年累計淨增客戶數為1295.8萬戶。有綫寬帶業務方面，客戶總數2.56億戶，6月淨增249.9萬戶，今年上半年累計淨增1595.1萬戶。