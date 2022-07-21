經濟

騰訊持股近兩成 檸萌影視擬籌4.7億

【明報專訊】騰訊（0700）持股近兩成檸萌影視去年轉戰港股IPO，近日已通過上市聆訊。據路透旗下IFR報道，檸萌影視正進行預路演，是次上市計劃集資6000萬美元（約4.7億港元），聯席保薦人為中金和摩根士丹利。

首季收入狂飈8.8倍

資料顯示，檸萌影視於2014年成立，以去年收入計算，公司為中國劇集公司當中排行第四。檸萌影視合共製作及發行17部劇集，包括《三十而已》、《扶搖》等。今年首季，檸萌影視收入按年增長8.8倍至4.71億元（人民幣．下同），虧損按年收窄82.2%至212.3萬元。

每日優鮮擬售生鮮產品賣家服務公司

此外，彭博昨引述消息指出，騰訊有份投資、去年赴美上市的每日優鮮（美：MF）正考慮以1億美元估值，出售旗下向生鮮產品賣家提供服務的子公司。每日優鮮去年以IPO市值32億美元上市，股價過去一年拾級而下，最新市值僅餘約8000萬美元，意味母企的市值不及一家子公司。據報，每日優鮮沒有回覆外電查詢。

另據企業信息平台「企查查」顯示，騰訊透過旗下「廣西騰訊創業投資有限公司」，近日投資居家養老護理服務商福壽康。該公司同時新增股東「上海福鑫慧企業管理諮詢合伙企業」，註冊資本增加至約1346.35萬元，增幅約15.5%。資料顯示，福壽康成立於2011年12月，經營範圍包括為長者提供社區托養、居家照護等社區養老服務等。

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