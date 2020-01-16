不當處理客戶資產 加皇投資罰770萬元

證監會調查亦發現，於2012年12月3日至2020年3月26日期間，加皇違反《客戶證券規則》，在並無有效的常設授權下，將證券從65個由非專業投資者客戶持有的帳戶，轉移至香港期貨結算公司作為抵押品。證監會表示，在決定採取上述紀律處分時，已考慮到所有相關情况，包括加皇就其違反《客戶款項規則》及《客戶證券規則》的情况採取補救行動，主動向證監會作出匯報；加皇在解決證監會所關注的事項時表現合作，並接受證監會的調查結果和紀律行動；以及並無證據顯示客戶因加皇的不合規行為而蒙受損失。

花旗環球金融 年初被罰款3.48億

年初至今計及加皇，證監會已向8家期貨證券及理財等相關機構作譴責及罰款，當中花旗環球金融亞洲因利便客戶活動犯有嚴重監管缺失，遭證監會「重罰」3.48億元，為證監會歷來出手「重罰」其中一次。