港資產財富管理業務規模 去年升2% 2.15萬億資金淨流入 增幅自2018年有紀錄新低

明報記者 鄺海盈

年內，持牌法團及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務，則按年升8%至25.89萬億元；信託持有資產則上升5%至4.72萬億元。受投資價值變動影響，私人銀行及私人財富管理業務所管理資產跌6%，只有10.58萬億元。當中，佔最大比重的上市股票投資價值按年下跌11%，較前年升幅45%大為縮減。

以資產管理及基金顧問業務而言，在香港管理的資產佔整體過半，達13.08萬億元。以投資地域劃分，中國內地及香港的佔比最大，分別佔21%及23%。投資在港的資產按年下跌5%至2.99萬億元，投資於中國內地的則按年上升6%至2.79萬億元。以資產類別劃分，股票佔比最大，佔49%，佔比較去年下跌5個百分點，價值按年下跌4%至6.41萬億元；債券佔比29%，升幅僅錄1%；現金及貨幣市場則因價值倍增，佔比較去年增4個百分點至8%。

中港互認基金達85隻

此外，共有6隻香港基金在內地與基金互認制度下獲中國證監會批准，基金總數達至85隻。截至今年3月底止，基金互認安排下的內地基金的淨認購額約為4.21億元人民幣，而香港基金的淨贖回額約29億元人民幣。內地基金當中，源自香港投資者的管理資產上升42%至12.4億元人民幣，而香港基金當中，源自內地投資者的管理資產則下跌30%至118.86億元人民幣。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，調查結果反映，在嚴峻環境下，資產及財富管理業依然發揮出固有核心優勢。證監會繼續支持香港發展成為全球資產及財富管理中心和基金首選註冊地。