李克強：不為過高增長目標 出台超大刺激措施

李克強是在19日晚在人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會發表致辭，對話會有來自50多個國家的近400名企業家參加。他在介紹中國經濟形勢時說，今年第二季，受新一輪疫情等超預期因素衝擊，經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌。之後推出和實施穩經濟33條一攬子政策措施，5月份主要經濟指標下滑勢頭放緩，6月份經濟企穩回升，主要指標較快反彈、由負轉正，城鎮調查失業率明顯下降，帶動第二季經濟實現正增長。

他表示，將保持宏觀政策連續性及針對性，繼續着力幫扶市場主體紓解困難，留住經濟發展的「青山」。進一步擴大實際退稅規模；地方政府專項債的實際使用，新出台的政策性、開發性金融工具的運用，將會形成有效投資更多實物工作量並拉動就業和消費。他又提到會進一步有序恢復和增加國際客運航班，穩妥有序推動出境商貿和跨境務工活動，更好促進中外人員往來和對外交流合作。