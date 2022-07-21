新世界傳放售逾百億非核心資產

近年，新世界在大灣區及本港大力投資，每個都是屬於地標級項目，包括航天城項目「11 SKIES」、啟德體育園等，內地則有深圳太子灣及杭州項目，每項投資上百億元。另一邊廂，集團多次表明會策略性減持非核心資產，包括車位、蝕錢的酒店及非控股項目。

近一年半現大額現金流出

報道引述知情人士稱，新世界已快速以暗盤放售旗下非核心物業，包括大型商場、酒店、全幢商廈及工廈，其中持有收租25年的荃灣大型商場D‧PARK愉景新城，除了透過外資測量師行覓客外，新世界內部銷售團隊亦向目標客戶推介。放售項目亦包括索價25億元的新蒲崗六合街19號九龍貝爾特酒店。報道引述一家大型外資基金稱，近日已收到D‧PARK愉景新城「實盤」，並稱新世界意向價60億元，料回報約3.7厘至3.8厘。由於地區商場收租穩定，基金亦正積極研究中。

翻查近年新世界年報，集團盈利及派息雖維持穩定，但在投資大增下，現金流出有加劇現象，由2017年度（截至當年6月底止年度）發債籌近百億後，同年淨現金流入80億元，但2018年起3個年度淨現金流入急降，合共約20億元，至2021年度轉淨流出52.17億元，2022財年上半年度更流出逾114億元（見圖）。