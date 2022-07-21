經濟

港銀內房貸款 金管局：風險可控

【明報專訊】內地爛尾樓業主近周接連宣告停止向銀行償還按揭貸款，引起市場關注，有評級機構指事件影響本港銀行內地使用貸款的資產風險上升，對港銀構成高資產風險。金管局副總裁阮國恒表示，港銀在內地貸款的集中度低，在內地發放的按揭貸款規模也不大，因此港銀的內地貸款質素雖面臨壓力，但風險可控。

稱7至8年前

已對內房借貸集中監察

阮國恒表示，港銀仍可以一般工具管理內地貸款風險，不會額外削減港銀的流動性和借貸能力。銀行正常進行貸款業務，已預期有信貸損失，也有對此作出撥備。事實上，內地經濟環境轉差，他們已預期內地的關注類貸款將會上升。他指出，最重要是關注銀行能否控制風險，以目前銀行的保留盈利、資本緩衝規模，認為有能力應付預期以外的信貸損失。此外，當局在7至8年前，對港銀在內地向民企、高槓桿行業如內房企業的借貸，已有集中監察。

信貸資料庫料年底完成測試

銀行公會去年經招標選出3家機構，包括環聯、諾華誠信和金融壹賬通，入圍個人信貸資料服務機構（CRA）。金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，目前信貸資料庫平台（CRP）正在以模擬資料進行測試，預期在今年底完成測試後，由銀行和財務機構提供真實信貸資料，正式啟用平台，而3家機構在正式提供服務前，需要先通過第三方獨立機構的評估，日後違反與銀行公會的標準，也可被剔出平台。

相關字詞﹕個人信貸資料服務機構 信貸質素 爛尾樓 銀行公會 內房 金管局

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