經濟

金管局推業主轉按銀行直接轉帳 不經律師行交收 阮國恒：年底再檢討

【明報專訊】2020年黃馮律師行被香港律師會接管，連累律師行帳戶內數以千計客戶資金被凍結，業主面臨不能按時完成交易的風險，銀行業界去年底已建議按揭款項不經律師行交收。銀行公會昨日宣布，銀行將為住宅轉按交易客戶提供新的支付選擇，新做按揭銀行直接以銀行間電子支付，向原有按揭銀行或借款人帳戶存入資金（圖1）。金管局副總裁阮國恒表示，三大銀行已在今年5月至6月試行方案，參與的律師行和客戶反應正面，因此將試點擴大至其他銀行，現時未有正式推出時間。

明報記者 歐陽偉昉

目前銀行轉按批出貸款後，先會將款項預先支付律師行託管，再以律師行支票清繳客戶原有按揭貸款，以及將償還原有按揭後的額外款項，轉至加按套現客戶的戶口。銀行公會表示，銀行應在今年底前為採納新支付安排做好準備，讓轉按客戶可以選擇新安排。

5至6月已試20多宗交易

阮國恒表示，匯豐、中銀香港（2388）和渣打3家銀行公會主席銀行，在今年5月至6月已經邀請客戶參與試點交易，一個多月內有20多宗交易參與，涵蓋不同情况，例如不同參與銀行及不同律師行的組合和不同的轉按情况，所有交易均順利完成，今次擴大試點至各大銀行，是希望可在更多不同的情境做測試，銀行作好準備後即可推行，當局計劃半年後檢視情况，再作下一步決定，目前未有正式推出時間。

阮國恒：新方案提升客戶保障

至於正式推出後會否取代現有做法，阮國恒表示暫時未決定，或先會兩者並行，因為現時做法是長期運作並規範化的流程，改變需與900多家進行按揭業務的律師行合作，因此要小心處理。不過，新方案提升客戶保障，若然證明可行，則希望成為日後主要的交易渠道。

新安排最主要涉及轉換按揭銀行的交易。其他涉及轉換借款人，與無按揭物業進行按揭套現的交易，約佔現時三成銀行新做按揭個案（圖2）。至於涉及有買賣雙方的按揭交易，阮國恒表示，銀行業界有就此研究，為多個情况建立基準，不過需要與律師行業作更詳細研究，因此未有推出試點的時間。他們早前集中精力處理轉按試點計劃，試點推出後將可轉移至研究涉及買賣雙方的交付安排。

律師會歡迎 與金管局再審議

律師會會長陳澤銘回應，歡迎更新物業轉易程序，以及加強物業交易中保障消費者的討論，有關建議應保障相關各方權益，特別是消費者。會方對有關建議仍有若干問題，需與金管局和銀行公會進一步審議。中原按揭董事總經理王美鳳表示，新安排增加轉按客戶保障，避免按揭流程被中斷的風險，相信客戶了解有關安排細節後，會樂於選用新安排。銀行累積經驗後，日後再擴展至物業交易付款機制，可較易銜接暢順。

相關字詞﹕銀行公會 律師樓 電子支付 按揭 金管局 黃馮律師行

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