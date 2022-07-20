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火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔

【明報專訊】連接新界與港島會展及金鐘站的港鐵東鐵過海段已經通車，沿線屋苑交通變得更便利，其中由中洲置業發展、位於火炭的大型新盤星凱．堤岸，積極推售餘貨單位。項目位於火炭坳背灣街，步行往港鐵火炭站只需約3分鐘，從火炭站出發毋須轉車，約20分鐘便可到達會展站，方便上班一族。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

星凱．堤岸於去年第四季開售，樓花期尚餘不足9個月，現時仍有逾400個單位待售。發展商早前已開放全新3房示範單位，予準買家參觀。

樓花期不足9個月

是次介紹的全新示範單位，以3座38樓C室為藍本，實用面積945方呎，屬3房1套連儲物房及多用途套房戶型，發展商分別提供清水房及經改動連家俬示範單位供準買家參考。

單位開則四正實用，從大門入屋即達廳區，客廳附有露台，飯廳連接傳統間隔的梗廚，廚房內有多用途套房，可作工人房。至於儲物房及3間睡房，以一條曲尺形走廊連接，可明確劃分廳區及寢區。

全新示範單位

以「藝術家的家」為主題

在經改動的連裝修示範單位中，設計師以「藝術家的家」為主題，單位以淺色為主調，配搭暖色燈光，營造出溫暖家居感覺；另設計師亦在單位加入不少藝術品，當中不乏NFT元素。

設計師在連裝修示範單位作出不少間隔改動，包括將原則設於廚房內的多用途套房間隔牆拆除，與大廳打通，改造成品酒區，除了可提供品酒款客的好地方之外，亦可將梗廚及飯廳結合起來。設計師將靠近客廳的房間劃作單人房，分別靠牆放置單人牀、衣櫃及書枱；為增加房間空間感，衣櫃面板採茶色玻璃物料。

另一經改動的是走廊盡頭，設計師將原有的儲物房及主人房的門拆除，再將儲物房改成衣帽間，變相擴大主人房空間。由於不需預留空間擺放衣櫃，主人房中間放置雙人大牀，足夠空間三邊上落牀。主人房套廁亦改以透明玻璃作間隔，視覺上增空間感。單位最後一間睡房則改作畫室之用，讓戶主在家中作畫陶冶性情。

步行往火炭站只需3分鐘

坐落於火炭傳統工業區的星凱．堤岸，附近仍以工廈為主，民生商舖及食肆相對少，日常購物需到位於火炭站另一面的御龍山商場或銀禧薈。不過星凱．堤岸基座設有約10萬方呎商場，估計落成後有超市、食肆等商戶進駐。事實上，商場早前已安排預租，除民生商舖外，估計亦有國際幼稚園進駐。

星凱．堤岸設有4.5萬方呎會所，另連近7.3萬方呎戶外空間，主要設施包括戶外泳池、健身室、寵物公園等，預計可成為住戶假日家庭玩樂的好去處。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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